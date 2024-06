Nam công nhân bị đồng nghiệp đâm tử vong trong công ty ở Bình Dương

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị thương ở vùng ngực, nằm gục trên vũng máu, sau đó tử vong .

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào ngày 27/6 tại một công ty trong Khu công nghiệp Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ).

Clip: Diễn biến vụ việc

Theo thông tin ban đầu, hai nam công nhân làm việc chung một công ty xảy ra mâu thuẫn khi làm việc nên đuổi đánh nhau . Một nam công nhân đã bị đồng nghiệp dùng dao đâm gục, sau đó tử vong.



Công an huyện Bắc Tân Uyên đã bắt giữ nghi can ngay sau khi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên do đang trong quá trình điều tra, cơ quan công an chưa thông tin chi tiết.