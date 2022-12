Cơ quan chức năng phủ nhận thông tin cướp ngân hàng tại quận Ba Đình

Ngày 17/12, Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) thông tin, đang điều tra vụ nam thanh niên cầm vật nghi là súng chĩa vào xe của người dân, gây náo loạn trên phố Nguyễn Thái Học.

Cụ thể, khoảng 12h50 ngày 17/12, trên phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình (TP Hà Nội) không biết vì lý do gì, xe ô tô Mazda CX5 biển kiểm soát 30H - 174.65 đuổi theo xe ô tô Ford Everest biển kiểm soát 486.72 từ phố Kim Mã hướng về Cửa Nam một đoạn dài gây náo loạn cả tuyến phố.

Nam thanh niên (áo đen bên phải) bị dẫn giải về trụ sở công an phường Kim Mã để làm rõ

Đến trước cửa số nhà 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình xe ô tô Mazda vượt lên trên, tạt đầu ép xe Ford Everest dừng lại, người điều khiển xe Mazda cầm một vật giống súng bước xuống doạ và yêu cầu những người đang ở trên xe Ford bước xuống.

Trước tính chất manh động của vụ việc, chỉ 5 phút sau Cảnh sát 113 Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng có mặt, khống chế và yêu cầu thanh niên trên về trụ sở Công an phường Kim Mã làm rõ. Do vụ việc xảy ra trước cửa một tiệm vàng nên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh và nhiều thông tin thất thiệt cho rằng, thanh niên dùng súng chặn xe chở tiền và có ý định cướp tiệm vàng…

Hiện trường vụ việc

Về việc này, cơ quan chức năng bước đầu khẳng định, không có chuyện dùng súng cướp tiệm vàng và xe chở tiền. Nguyên nhân chỉ là va chạm giao thông bình thường trên phố Kim Mã, do bức xúc nhau từ trước nên lái xe đã có hành động thiếu kiềm chế xảy ra.

Về vật nghi là súng, cơ quan chức năng cho biết đã cho giám định. Nếu xác định là súng quân dụng, người điều khiển xe Mazda sẽ bị xử lý hình sự. Còn hiện tại, cơ quan công an đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai các bên xử lý lỗi vi phạm giao thông ban đầu.

Vụ việc đang được Công an quận Ba Đình điều tra làm rõ.