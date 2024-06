Lãnh đạo huyện chỉ đạo cấp dưới 'rút ruột' hơn 3 tỷ đồng để trả nợ tiếp khách

Ngày 28/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, TAND tỉnh An Giang chuẩn bị đưa vụ án tham ô tài sản xảy ra tại huyện Chợ Mới ra xét xử sơ thẩm. Vụ án có 23 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ UBND huyện Chợ Mới và một số lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh An Giang, từ năm 2019 – 2021, UBND huyện Chợ Mới nợ tiền tiếp khách gần 600 triệu đồng và tiền đã tạm ứng chi thăm hỏi, chúc Tết hơn 1,3 tỷ đồng.

Lúc này, Thường trực UBND huyện Chợ Mới tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của Ngô Hoàng Hiếu - Chủ tịch UBND huyện; Vũ Minh Thao và Nguyễn Hồng Viễn cùng là Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Ven - Chánh Văn phòng HĐND - UBND; Lê Quốc Điền và Nguyễn Tuấn Minh cùng là Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND. Cuộc họp để bàn phương án tìm nguồn tiền trả nợ các khoản trên.

Tại các cuộc họp, ông Ngô Hoàng Hiếu chỉ đạo chọn xã để yêu cầu thanh, quyết toán kinh phí gửi tiền về cho UBND huyện sử dụng. Sau các cuộc họp, bị can Viễn trực tiếp hoặc phân công Ven, Điền hoặc Minh liên hệ với chủ tịch UBND các xã Hòa An, Tấn Mỹ, Hòa Bình, Hội An để yêu cầu quyết toán lấy tiền gửi về UBND huyện.

Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Tuấn Minh tại cơ quan công an Ảnh: CA.

Rút ruột công trình

Nguyễn Văn Ven - Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện liên hệ với Chủ tịch UBND xã Hòa Bình - Đặng Thanh Bình truyền đạt ý kiến của Thường trực UBND huyện, yêu cầu quyết toán khoảng 300 triệu đồng.

Nhận chỉ đạo, Bình bàn bạc với bị can Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng - Dịch vụ Hải Đăng, nhà thầu 3 công trình do xã làm chủ đầu tư, để giảm bớt một số hạng mục công trình, nhằm rút tiền xây dựng từ các công trình này gửi về cho UBND xã, và được Tuấn đồng ý.

Sau đó, Bình phân công kế toán làm hồ sơ quyết toán 3 công trình và chi trả cho Tuấn hết số tiền theo dự toán gần 1,5 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách hơn 750 triệu đồng. Sau khi nhận số tiền quyết toán khống, Tuấn giao cho Ven 320 triệu đồng đem về UBND huyện. Tuấn tư lợi hơn 383 triệu đồng.

Tương tự, Chủ tịch UBND xã Hội An - Bùi Minh Trí phát hiện Huỳnh Văn Hào - Giám đốc Công ty TNHH MTV Huỳnh Tú cho thi công cọc không đúng hợp đồng, nên Trí báo cho Ven biết để báo cáo Chủ tịch UBND huyện - Ngô Hoàng Hiếu.

Lúc này, Hiếu chỉ đạo cho xã quyết toán 100% khối lượng công trình như hợp đồng và nộp số tiền dư cho UBND huyện. Trí liên hệ Hào để thống nhất quyết toán công trình khống. Sau đó, kho bạc huyện chuyển cho Hào hơn 378 triệu đồng. Hào giữ lại tiền chi phí thi công hơn 78 triệu đồng, còn 300 triệu nộp về UBND huyện.

Tại xã Hoà An, Tấn Mỹ cũng bị Thường trực UBND huyện chỉ đạo về việc phải nộp tiền cho huyện trả nợ và chúc Tết, tiếp khách. Để có tiền nộp cho huyện, các xã đã cấu kết doanh nghiệp làm khống các hồ sơ dự án để rút tiền ngân sách...

Thực hiện ý kiến, các chủ tịch UBND xã gồm: Lưu Văn Khôn (xã Hòa An), Trần Hữu Đức, Nguyễn Thị Bích Liễu (cùng xã Tấn Mỹ), Đặng Thanh Bình (xã Hòa Bình) và Bùi Minh Trí (xã Hội An) đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình, giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công để quyết toán khống, lấy tiền gửi cho UBND huyện, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bại lộ, UBND huyện Chợ Mới đã yêu những người có liên quan hoàn trả số tiền gây thất thoát cho ngân sách và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị can. Sau đó, các bị can cũng đã nộp khắc phục hậu quả hơn 3,2 tỷ đồng.

Thời gian mở phiên toà dự kiến từ ngày 3 - 6/7. Tòa cũng triệu tập 33 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra xác định ông Nguyễn Văn Ven có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sai phạm tại UBND xã Hòa An, Hòa Bình, Hội An, Tấn Mỹ. Đến ngày 10/3/2023, ông Ven đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ven.

Đối với ông Ngô Hoàng Hiếu (thời điểm bị khởi tố đang giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang), ngày 14/4/2024, ông Hiếu chết do bệnh lý.