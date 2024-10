Trường Tiểu học Xuân Vân một buổi chiều đầu tuần: Kho hàng Ngược - Xuôi "gõ cửa", tấp nập niềm vui

Ngày 28/10, những chiếc xe rực rỡ sắc màu của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi đã có mặt tại trường Tiểu học Xuân Vân (xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) trong niềm hân hoan đón chào của thầy cô và các em học sinh.

Trường Tiểu học Xuân Vân

Theo đó, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi là sự kết hợp giữa WeDo x Here We Go và nhãn hàng Lifebuoy, chiến dịch thiện nguyện mở rộng thêm nhiều hoạt động theo tinh thần khởi xướng các bạn trẻ cùng chung tay góp sức thực hiện các dự án cộng đồng.

Trong chuyến đi đặc biệt này, ngoài các thành viên của ban tổ chức (BTC) chương trình, có sự tham gia của 30 thành viên trong "Biệt đội tái thiết". Họ là các KOL, GenZ đã đăng ký tham gia chương trình trước đó và may mắn trở thành một trong những thành viên của "Biệt đội tái thiết".

Các thành viên của Biệt đội tái thiết

Chặng đường di chuyển bắt đầu từ trung tâm TP. Hà Nội đến trường Tiểu học Xuân Vân. Trên chuyến xe, ai nấy cũng đều phấn khởi, hào hứng mong muốn được gặp các em nhỏ vùng cao.

Khoảng 11h00 cùng ngày, "Biệt đội tái thiết" đã có mặt tại điểm trường trên. Khoảng 40 phút sau, chiếc xe chở hơn 1000 bộ văn phòng phẩm, sữa tắm,… của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi đến địa điểm tập kết.

Ngay sau khi chiếc xe đặc biệt dừng lăn bánh, BTC và "Biệt đội tái thiết" cùng nhau vận chuyển, nhanh chóng thiết lập kho hàng Vật phẩm hạnh phúc. Từ những con người xa lạ, họ trở lên thân thiết, cười nói vui đùa hỗ trợ nhau làm việc.

Kho hàng Vật Phẩm Hạnh Phúc nhanh chóng được lấp đầy, mọi thứ đều chuẩn bị xong trước khi các em học sinh đến trường.

Các thành viên Biệt đội tái thiết cùng BTC thiết lập kho hàng Vật Phẩm Hạnh phúc

Hơn 1000 bộ văn phòng phẩm, sửa tắm, nước rửa tay,... đã được xếp gọn gàng

Kho hàng Vật Phẩm Hạnh Phúc có sách truyện mới, đồ dùng học tập và cả những sản phẩm giúp các em học sinh giữ vệ sinh sạch khỏe đến từ nhãn hàng đồng hành Lifebuoy. Thông qua Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi, nhãn hàng Lifebuoy không chỉ mang đến vật phẩm, mà còn có hoạt động, chia sẻ giúp nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của các em học sinh, hướng đến "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh hơn".

Khoảng 12h45, những "thiên thần" nhỏ mặc đồng phục trường Tiểu học Xuân Vân được phụ huynh đưa đến trường. Dù chẳng biết anh chị miền xuôi tặng quà gì, thế nhưng khi nhìn kho hàng Vật phẩm hạnh phúc, trên nét mặt trẻ thơ hiện rõ niềm vui, sự tò mò thích thú và những nụ cười rạng rỡ.

Các bạn GenZ, KOL trò chuyện, giao lưu, chụp ảnh cùng các em học sinh

Không chỉ có các em nhỏ, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh có mặt tại đây cũng đều vui vẻ, tò mò về những món quà đặc biệt này.

"Vài hôm trước, tôi và mọi người có nhận được thông báo của cô giáo nói nay đưa các con đến trường để nhận quà của đoàn từ thiện. Mặc dù chúng tôi chẳng biết đó là gì, nhưng dù món quà đó to hay nhỏ, chúng tôi đều rất cảm ơn vì đã quan tâm đến các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi lũ", bà Thuộc (64 tuổi), phụ huynh học sinh cho hay.

Trước khi buổi chào cờ vào chiều thứ 2 đầu tuần tại trường Tiểu học Xuân Vân diễn ra, các em nhỏ được giao lưu cùng với các anh/chị trong Biệt đội tái thiết. Tại đây, những nụ cười rạng rỡ, tiếng hò reo, nô đùa xóa tan bầu không khí ngột ngạt, nóng bức.

Rất đông phụ huynh học sinh nán lại xem

Trong buổi chào cờ, BTC giới thiệu về Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi để thầy cô giáo, các em học sinh cùng các bậc phụ huynh hiểu được hơn về ý nghĩa của dự án này. Sau khi giới thiệu xong, BTC cùng Biệt đội tái thiết trao quà Lifebouy cho các em học sinh ở trường.

Những vật phẩm hạnh phúc dành tặng cho các em nhỏ không chỉ giúp các em có đầy đủ dụng cụ học tập, mà còn mang đến một món quà tinh thần vô cùng lớn, động viên các em trong học tập.

Nhận được những món quà ý nghĩa, thiết thực trong học tập và cuộc sống, các em học sinh đều thích thú, vui vẻ. Và vui hơn là khi các em được lắng nghe những câu chuyện thú vị, chụp ảnh kỷ niệm cùng các anh/chị miền xuôi.

Nối tiếp chương trình, các em học sinh được tham gia Workshop sạch khỏe. Tại đây, bác sĩ Trang là người trực tiếp lên lớp giảng giải về các căn bệnh thường gặp sau bão lũ mà các em có thể sẽ gặp phải. Sau đó là các cách phòng chống bệnh cũng như các bước rửa tay, vệ sinh thân thể bằng sữa tắm Lifebouy. Cuối cùng, BTC phát giấy để các em vẽ tranh ước mơ và gửi lời tri ân đến chương trình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Bá Tâm – Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Vân cho biết, khoảng một tháng trước, nước lũ trên sông Gâm và sông Đông dâng nhanh khiến trường Tiểu học Xuân Vân và người dân sinh sống ở hai bên dòng sông bị thiệt hại nặng nề.

"Sau khi nước rút, chúng tôi đã nhanh chóng củng cố, khắc phục hậu quả sau bão lũ. Tuy nhiên, hơn 300 cuốn sách tham khảo, sách giáo khoa cùng nhiều trang thiết bị, vật chất của nhà trường bị hư hỏng", ông Bùi Bá Tâm chia sẻ.

Ông Bùi Bá Tâm – Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Vân

Theo ông Tâm, khu vực thiệt hại nhất là những hộ dân sinh sống ở hai bên dòng sông Gâm. Nước lũ dâng cao khiến nơi đây chìm trong biển nước, các cây cối hoa màu tại khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Nước lũ dâng nhanh, nhiều gia đình chạy được đồ đạc, sách vở cho con khỏi bị ướt, hư hỏng. Nhưng nhiều gia đình không kịp, khiến sách vở, đồ dùng học tập của các em bị hư hỏng", ông Tâm cho hay.

Ông Tâm nói thêm: "Vào thời điểm các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi bão lũ, những món quà này đối với các em rất ý nghĩa, thiết thực trong học tập và cuộc sống.

Nhà trường cảm thấy rất vui vì đoàn thể đã đến đây chia sẻ, động viên các em học sinh".

Hãy cùng chờ đợi những khoảnh khắc đẹp nhất đến từ Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi và nhãn hàng đồng hành Lifebuoy cùng với thầy trò trường Tiểu học Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang nhé!