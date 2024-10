Hơn 1000 bộ văn phòng phẩm và nhiều hơn thế nữa đã nằm trong kho hàng của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi

Xuyên suốt các dự án đã từng thực hiện, WeDo kêu gọi, khởi xướng cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động nhân văn, lan tỏa những câu chuyện yêu thương, tích cực đến toàn xã hội. Lần này, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi trở lại với format mới. Là sự kết hợp giữa WeDo x Here We Go và nhãn hàng Lifebuoy, chiến dịch thiện nguyện mở rộng thêm nhiều hoạt động nhằm khuyến khích cộng đồng các bạn trẻ GenZ đồng hành với chuyến xe Ngược - Xuôi.

Tiệm tạp hóa “mở cửa” để mọi người cùng đóng góp vào kho Vật Phẩm Hạnh Phúc - những món hàng sẽ xuất hiện tại trường Tiểu học Xuân Vân, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nhóm thực hiện dự án WeDo 2024 đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng.

Những hình ảnh về trường Tiểu học Xuân Vân khiến nhiều người xót xa

Theo thể lệ, thông qua hoạt động tương tác trên post công bố vật phẩm của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi tại fanpage Kenh14.vn và WeChoice, mỗi lượt thích, chia sẻ, bình luận của bạn sẽ trở thành một phần tiếp sức để chuyến xe từ miền Xuôi lên miền Ngược lăn bánh. Từ đó, WeDo và đơn vị đồng hành Lifebuoy sẽ quy đổi thành số lượng vật phẩm tương ứng như sách vở, đồ dùng học tập, sản phẩm sữa tắm và nước rửa tay để góp phần hỗ trợ tinh thần và bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh. Số lượt tương tác càng lớn, số lượng vật phẩm trong kho hàng sẽ càng nhiều.

Post công bố những item có trong Vật Phẩm Hạnh Phúc bao gồm: sách truyện ngàn niềm vui, văn phòng phẩm phi phàm, sữa tắm đượm yêu thương, nước rửa tay sạch khỏe và hạt nêm vị nghĩa tình. Sau khi đăng tải trên fanpage Kenh14.vn và WeChoice, post công bố đã thu hút gần 2K lượt thích và chia sẻ kèm theo nhiều lời nhắn yêu thương dành cho các em học sinh.

Khép lại hoạt động tương tác, kho Vật Phẩm Hạnh Phúc được hô biến trở nên khổng lồ trước sự góp sức của cộng đồng mạng. Tổng cộng 300 quyển sách truyện ngàn niềm vui đóng góp cho thư viện của trường, 1310 bộ văn phòng phẩm phi phàm, 720 phần sữa tắm đượm yêu thương và nước rửa tay sạch khỏe, 646 gói hạt nêm nghĩa tình. Chiến dịch “tái thiết” trường học giờ đây không chỉ đủ đầy về đồ dùng học tập hỗ trợ cho các em học sinh, mà còn có thêm các nhu yếu phẩm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Kho Vật Phẩm Hạnh Phúc đầy ắp quà tặng

Mang theo hàng nghìn lời nhắn gửi yêu thương trong từng bài đăng chia sẻ của đồng bào miền Xuôi, chuyến xe Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi đang rục rịch chuẩn bị lăn bánh cùng với hy vọng thắp lên nụ cười trên gương mặt trẻ thơ. Và một lần nữa, hành trình của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi sẽ không hề đơn độc khi đi cùng nhóm dự án WeDo là “biệt đội tái thiết” - nhóm nhân viên Gen Z tràn đầy tinh thần trách nhiệm và mong muốn tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chuyến xe lần này sẽ náo nhiệt hơn, nghĩa tình hơn, đồng thời cũng đem đến nhiều niềm vui hơn.