Hành trình hỗ trợ trường học bị ảnh hưởng bão lũ không cô đơn khi có nhiều bạn trẻ mong muốn cùng góp sức

Nga rất mong có cơ hội tham gia Biệt Đội Tái Thiết của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi do WeDo x Here We Go tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Lifebuoy, di chuyển đến trường tiểu học Xuân Vân, Tuyên Quang để tái thiết không gian học tập sạch sẽ, tươi mới cho các em học sinh. (Ảnh: Hồ Thiên Nga)