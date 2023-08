Trường Quốc tế - ĐHQGHN xét tuyển 240 chỉ tiêu vào chương trình đào tạo cử nhân do trường đối tác nước ngoài cấp bằng

Trường Quốc tế hiện đang đào tạo 3 chương trình cử nhân liên kết với các trường đại học đối tác nước ngoài uy tín, gồm: Chương trình Quản lý do Trường Đại học Keuka (Hoa kỳ) cấp bằng; Chương trình Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do Trường Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng và Chương trình Kế toán và Tài chính do Trường Đại học East London (Vương quốc Anh) cấp bằng. Thông tin chi tiết về nộp hồ sơ xét tuyển xem TẠI ĐÂY Văn phòng tuyển sinh Trường Quốc tế, ĐHQGHN: Cơ sở 1: Tầng 1, Nhà E5, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ sở 2: Phòng 306, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Website: https://www.is.vnu.edu.vn/ Hotline: 024. 3555 3555/0983 372 988/ 0989 106 633/ 0379 88 44 88 Fanpage: https://www.facebook.com/truongquocte.vnuis