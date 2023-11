Trường học miền Trung đảm bảo "4 tại chỗ" ứng phó mưa lũ

Đảm bảo an toàn cho học sinh khi nghỉ học

Ngày 17/11, nhiều trường học ở Thừa Thiên - Huế vẫn còn ngập nước. Học sinh tiếp tục nghỉ học.

Trong 2 ngày liên tiếp từ 14-15/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có mưa to đến rất to. Tối 14/11, Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế đã thông báo khẩn gửi lãnh đạo các phòng GD&ĐT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Hiệu trưởng các trường căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 15/11.

Toàn bộ khuôn viên của Trường Tiểu học Thủy Biều, TP Huế bị nước lũ bủa vây. (Ảnh: Hoàng Hải)

Tại Trường Tiểu học Thủy Biều, TP Huế, thầy Dương Hồng Thắng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Từ tối 14/11, nhà trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Sáng 15/11, toàn bộ sân trường cũng như phòng học ngập sâu trong nước. Đứng ở hành lang phòng học nước ngập đến bụng. Tôi cùng bảo vệ và một số giáo viên ở lại trực trường để chủ động ứng phó với diễn biến của đợt lũ".

Hồ sơ, sổ sách, thiết bị dạy học được các trường học di chuyển lên cao để tránh ngập nước.(Ảnh: Hoàng Hải)

Trường THCS Hồ Văn Tứ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) đã gấp rút di chuyển máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học các phòng học, chức năng nằm ở tầng 1 trong đêm 14/11. Thầy Trần Lưu Quang - Hiệu trưởng cho biết, do trường nằm ở vùng thấp trũng nên nhà trường theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án di chuyển, bảo vệ tài sản.

Cùng với thông báo nghỉ học, các trường đều kèm theo khuyến cáo gửi đến phụ huynh và học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho các em. Theo chia sẻ của đại diện Trường THCS Chu Văn An (TP Huế), nhà trường lưu ý học sinh khi nghỉ học không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ bị sạt lở. Đồng thời nhắc nhở các em không tụ tập đi xem lũ lụt ở sông, suối, hồ hoặc nơi có vùng nước nguy hiểm để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

"Chúng tôi nhắc nhở học sinh để đảm bảo thông tin liên lạc, các em thường xuyên cập nhật thông báo trên website của trường, nhóm Facebook, Zalo lớp để nắm tình hình và nhận thông báo", đại diện Trường THCS Chu Văn An thông tin.

Chú trọng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Nằm ở vùng rốn lũ huyện Hải Lăng (Quảng Trị), ngày 16/11, khuôn viên Trường mầm non xã Hải Chánh vẫn ngập sâu. Tranh thủ nước bắt đầu rút khỏi phòng học, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh của trường cùng nhau vệ sinh lớp học, dọn dẹp đồ dùng dạy học và sắp xếp lại đồ đạc sạch sẽ để đón trẻ đi học trở lại sau khi nước rút hoàn toàn.

Theo thống kê của phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng (Quảng Trị), đến ngày 16/11, còn hơn 10 nghìn học sinh nghỉ học. Toàn huyện có 35 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng do mưa lũ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Oanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Chánh, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết: Trường có 2 điểm. Điểm trung tâm thấp lụt, năm 2023 đã 2 lần bị lụt sâu. Đợt đầu lũ vào lớp học cao tầm 50cm, đợt này cao hơn 70cm.



"Với phương châm nước lũ rút đến đâu dọn đến đó. Bây giờ dù sân trường nước đã ngập sâu nhưng các lớp học nước đã rút nên công tác dọn dẹp, vệ sinh được triển khai để chuẩn bị mọi điều kiện để đón trẻ trở lại", cô Oanh cho hay.

Sân trường Trường Mầm non Hải Chánh, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) nước vẫn chưa rút. (Ảnh: Đăng Đức)

Tại địa bàn miền núi, thầy Nguyễn Đình Sâm - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hướng Sơn (Quảng Trị) cho biết, vì mưa có chiều hướng giảm nên việc dạy học diễn ra bình thường. Những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, các thầy, cô quay lại trường thì gặp mưa, nước suối lên nhanh nên được người dân hỗ trợ vượt suối. Theo thầy Sâm, nhà trường thường xuyên thông báo, quán triệt đến giáo viên dạy điểm trường lẻ cập nhật diễn biến thời tiết, theo dõi mực nước sông suối, để chủ động di chuyển, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Không được vượt suối đến trường khi nguy hiểm.

Linh hoạt phương án dạy học

Ngày 13/11, Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) quyết định cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn. "Mưa quá lớn nên giáo viên giảng, học sinh gần như không nghe được gì. Nếu vẫn tổ chức dạy - học sẽ không hiệu quả nên nhà trường báo cáo với UBND xã để thông qua phương án cho học sinh nghỉ học", thầy Bùi Quang Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết. Dự kiến, nhà trường sẽ tổ chức dạy bù vào thứ bảy tuần này.

Phần lớn học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng đều ở nội trú. Để tránh việc khi nghỉ học, học sinh chơi không an toàn hoặc gặp sự cố trong khi đùa nghịch, giáo viên chủ nhiệm các lớp tăng cường hướng dẫn các em tự học tại khu nội trú; khuyến cáo tránh chạy nhảy ở hành lang, đề phòng trơn trượt do mưa lớn.

Học sinh mầm non, Tiểu học ở Nam Trà My được tặng áo mưa từ CLB Bạn thương nhau (Đà Nẵng). (Ảnh: NTCC)

Ban giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập (Nam Trà My, Quảng Nam) lưu ý thầy cô giáo ở các điểm trường thôn tùy tình hình thời tiết để tổ chức dạy học. "Thông thường, 16h học sinh sẽ tan học. Nhưng những ngày mưa lớn, nếu trong lớp học không đủ ánh sáng, học sinh không thể quan sát trên bảng, không làm được bài tập thì thầy cô sẽ chủ động cho các em nghỉ sớm".

Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, 8 học sinh ở làng Ông Cường đang theo học tại điểm trường Ông Dũ thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Trà Vân (Nam Trà My, Quảng Nam) không thể quay trở lại trường do nước suối dâng cao. Số học sinh này được nhà trường tìm nguồn hỗ trợ để ở lại bán trú tại điểm trường lẻ. Thầy cô giáo tình nguyện nấu ăn cho các em để không phải vượt suối vào mùa mưa. Thầy giáo Hồ Văn Hạnh cho biết, Nam Trà My những ngày này mưa rất lớn nên khả năng cao là 8 học sinh này sẽ nghỉ học khoảng 1 tuần. Vì học sinh ở lại bán trú nên thầy giáo đứng điểm sẽ phụ đạo thêm cho các em vào buổi tối để đuổi kịp bài.

Dù nước chưa vào đến phòng học, nhưng Trường Tiểu học Thủy Lương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) đã di chuyển sách vở, thiết bị dạy học, công nghệ thông tin lên vị trí cao ráo để bảo vệ tài sản nhà trường. "Chúng tôi đã theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT thông báo cho học sinh nghỉ học. Giáo viên đã chung tay đưa toàn bộ tài sản lên cao. Một số giáo viên nam sẽ trực ở trường để xử lý tình huống có thể xảy ra", cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủy Lương cho biết.