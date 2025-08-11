Trường Giang, gia đình Đăng Khôi cùng 1.500 người dự Ngày hội gia đình 3 thế hệ

Hàng ngàn bước chân của ba thế hệ cùng sải bước sẽ không chỉ là hoạt động thể thao nhẹ nhàng, mà còn là dịp để các gia đình sum vầy, sẻ chia và lưu giữ ký ức trọn vẹn bên nhau.

Ngay từ sáng sớm, bãi biển Mỹ Khê – một trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á, đã rực rỡ sắc màu áo đồng phục của các gia đình tham gia giải đi bộ đồng hành 3 thế hệ đầu tiên tại Việt Nam do Long Châu phối hợp cùng VnExpress tổ chức . Từ ông bà, bố mẹ đến các em nhỏ, mọi người cùng khởi động, sải bước trên cung đường ven biển trong không khí sôi nổi, rộn ràng tiếng cười.

Gia đình Đăng Khôi tham dự sự kiện "Ngày hội gia đình" do Long Châu phối hợp cùng VnExpress tổ chức.

Sự kiện còn nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, gia đình ca sĩ Đăng Khôi – Thủy Anh, vận động viên tâng bóng Đỗ Kim Phúc, Việt Anh, nhiều TikToker, nhà sáng tạo nội dung được giới trẻ yêu thích.

Nghệ sĩ Trường Giang đồng hành cùng sự kiện "Ngày hội gia đình" do Long Châu và VnExpress phối hợp tổ chức.

Được biết, đây là sự kiện lần đầu tiên do Long Châu và VnExpress phối hợp tổ chức tại Việt Nam, là ngày hội sức khỏe dành cho 3 thế hệ trong gia đình quy tụ 1.500 người cùng tham gia đi bộ, vận động và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ kết nối các thế hệ qua từng bước chân, Long Châu còn đồng hành mang đến hoạt động tầm soát miễn phí như tầm soát tiểu đường, loãng xương, bệnh thận mạn, tư vấn tiêm chủng, quà tặng miễn phí, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống gắn kết, quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng.

Long Châu đồng hành chăm sóc từng gia đình, góp phần xây dựng xã hội bền vững và đầy yêu thương.

"Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ là trách nhiệm y tế, mà còn là một hành trình gắn kết con người. Với ngày hội gia đình – đây là lần đầu tiên Long Châu và VnExpress phối hợp tổ chức sự kiện có quy mô dành cho 3 thế hệ cùng vận động và chăm sóc sức khỏe, Long Châu mong muốn mang đến không chỉ trải nghiệm vui khỏe, mà còn góp phần xây dựng thói quen sống tích cực, chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống. Đó cũng chính là tinh thần mà Long Châu luôn gìn giữ và lan tỏa, đồng hành cùng mọi thế hệ trong hành trình sống khỏe, sống gắn kết", đại diện Long Châu chia sẻ.

Đặc biệt, khu trò chơi tương tác thu hút đông đảo các em nhỏ với nhiều hoạt động vui nhộn như "Kho báu dinh dưỡng", "Gắp thú bông", "Khui hộp mù"... cùng hàng loạt phần quà hấp dẫn, mang lại niềm vui cho cả gia đình.

Long Châu tổ chức sự kiện "Ngày hội gia đình" sôi động và ý nghĩa tại bãi biển Mỹ Khê, thu hút đông đảo người tham gia cùng hưởng ứng.

Giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, việc cùng nhau vận động, nắm tay đi bộ và sẻ chia từng khoảnh khắc nhỏ trở thành điều vô cùng quý giá. Chính những điều giản dị ấy đã làm nên ý nghĩa đặc biệt của sự kiện, nơi cả gia đình, từ ông bà, bố mẹ đến con cháu, được kết nối lại bằng yêu thương, qua những hành động chăm sóc sức khỏe thiết thực và những phút giây gắn bó khó quên. Và trong hành trình gắn kết đầy cảm xúc ấy, Long Châu hiểu rằng, chăm sóc cho từng gia đình khỏe mạnh chính là góp phần vun đắp một xã hội bền vững và đầy yêu thương.