Trước kỳ thi, sĩ tử truyền tai nhau món ăn "cầu gì đỗ nấy", số 1 quá quen mặt

Những món ăn mang ý nghĩa may mắn thường được nhiều sĩ tử lựa chọn trước kỳ thi như một cách tạo tâm lý thoải mái và thêm phần tự tin. Tuy nhiên, kết quả vẫn phụ thuộc vào quá trình ôn tập, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý.

Não bộ là cơ quan tiêu thụ nhiều năng lượng nhất trong cơ thể. Khi cường độ học tập tăng cao, nhu cầu về các dưỡng chất phục vụ hoạt động tư duy, ghi nhớ và tập trung cũng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, không ít học sinh trong giai đoạn ôn thi thường xuyên thức khuya, bỏ bữa, ăn uống thất thường hoặc lạm dụng đồ ăn nhanh để tiết kiệm thời gian. Những thói quen này có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tiếp thu kiến thức và ảnh hưởng đến kết quả thi cử.

Ảnh minh họa.

Những thực phẩm nên bổ sung trong mùa thi

1. Nhóm tinh bột tốt nguồn năng lượng cho não bộ

Não bộ sử dụng glucose làm nhiên liệu chính để duy trì hoạt động tư duy và ghi nhớ. Vì vậy, sĩ tử cần được cung cấp đủ tinh bột trong các bữa ăn chính từ cơm, cháo, phở, bún, khoai, ngô hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Các nghiên cứu cho thấy lượng đường huyết ổn định giúp cải thiện khả năng tập trung, học tập và ghi nhớ. Ngược lại, việc cắt giảm tinh bột quá mức có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm hiệu suất học tập.

2. Rau xanh và trái cây tươi

Rau củ và trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào, giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ mắt và hỗ trợ hệ thần kinh.

Một số loại rau nên xuất hiện thường xuyên trong thực đơn gồm rau ngót, rau dền, rau muống, rau lang, xà lách...

Các loại trái cây như cam, quýt, bưởi, kiwi, dâu tây, chuối, xoài, đu đủ hay dưa hấu giúp bổ sung vitamin A, C, B6 và kali, góp phần duy trì sự tỉnh táo và giảm mệt mỏi trong quá trình ôn thi.

3. Cá thực phẩm vàng cho trí não

Cá là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và đặc biệt giàu axit béo omega-3, dưỡng chất quan trọng đối với hoạt động của não bộ.

Omega-3 tham gia vào quá trình hình thành và duy trì các tế bào thần kinh, hỗ trợ khả năng học tập, ghi nhớ và xử lý thông tin. Những loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi hay cá trích đều là lựa chọn lý tưởng cho sĩ tử trong mùa thi.

4. Trứng nguồn dưỡng chất giúp tăng cường trí nhớ

Nhiều người vẫn quan niệm ăn trứng trước khi đi thi là điều không may mắn. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm dân gian và hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Trứng chứa nhiều protein, vitamin A, D, B12 cùng choline dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì chức năng ghi nhớ của não bộ. Chỉ cần 1-2 quả trứng mỗi ngày đã có thể cung cấp lượng choline đáng kể cho cơ thể.

Những thực phẩm sĩ tử nên hạn chế

Đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn

Pizza, gà rán, khoai tây chiên, xúc xích, bánh ngọt hay các loại đồ ăn chế biến sẵn tuy tiện lợi nhưng thường chứa nhiều đường, muối và chất béo không lành mạnh.

Việc sử dụng thường xuyên có thể gây đầy bụng, khó tiêu, tăng đường huyết, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe lâu dài.

Nước ngọt có gas và đồ uống kích thích

Cà phê, trà đặc, nước tăng lực có thể giúp tỉnh táo trong thời gian ngắn nhưng nếu lạm dụng dễ gây mất ngủ, tim đập nhanh, căng thẳng và suy giảm chất lượng giấc ngủ.

Thay vì phụ thuộc vào các loại đồ uống kích thích, sĩ tử nên uống đủ nước mỗi ngày, ngủ đủ giấc và sắp xếp thời gian học tập hợp lý để duy trì sự tỉnh táo tự nhiên.

Bí quyết để có phong độ tốt nhất trong kỳ thi

Ăn đủ 3 bữa chính và có thể bổ sung 1-2 bữa phụ lành mạnh.

Không bỏ bữa sáng.

Uống đủ nước mỗi ngày.

Hạn chế thức khuya kéo dài.

Dành thời gian vận động nhẹ nhàng để giảm căng thẳng.

Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm để não bộ được phục hồi và ghi nhớ hiệu quả hơn.

Một chế độ dinh dưỡng khoa học không chỉ giúp sĩ tử duy trì sức khỏe mà còn hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung và sự tỉnh táo. Đây chính là nền tảng quan trọng để các em bước vào phòng thi với tâm thế tự tin và đạt kết quả tốt nhất.

Những thực phẩm được thí sinh rỉ tai nhau là "bùa may mắn"

Đậu đỏ biểu tượng của đỗ đạt

Đậu đỏ từ lâu được xem là món ăn mang lại may mắn bởi chữ "đậu" gợi liên tưởng đến đỗ đạt, thành công. Loại hạt này còn giàu vitamin nhóm B, sắt và chất xơ, giúp bổ sung năng lượng, giảm mệt mỏi và tăng sự tỉnh táo cho sĩ tử.

Đậu xanh cầu mong mọi việc hanh thông

Một bát chè đậu xanh hay xôi đậu xanh không chỉ mang ý nghĩa thuận lợi, suôn sẻ mà còn giúp thanh nhiệt, dễ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể trong những ngày căng thẳng.

Đu đủ gửi gắm mong ước "đủ" điểm

Đu đủ là loại quả được nhiều gia đình lựa chọn trước các kỳ thi với mong muốn con em có đủ kiến thức, đủ tự tin và đạt đủ số điểm như kỳ vọng. Ngoài ra, đu đủ còn giàu vitamin A và C, tốt cho mắt và tăng cường sức đề kháng.

Xôi gấc sắc đỏ của may mắn

Màu đỏ tươi của xôi gấc tượng trưng cho sự may mắn và thuận lợi. Món ăn này cung cấp năng lượng bền bỉ giúp sĩ tử no lâu, đồng thời chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho não bộ và thị lực.

Trúc Chi (t/h Sức khỏe & Đời sống, VOV)