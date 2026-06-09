Nữ sinh viên đại học tưởng đau đầu do thi cử, bác sĩ cho xem 1 "thứ đáng sợ" bên trong hộp sọ

Lúc đầu, cô gái trẻ này cho rằng mình đau đầu vì áp lực thi cử, học hành. Sau đó, dù bổ sung vitamin B12 theo chỉ định từ bác sĩ, cơn đau dữ dội vẫn không buông tha. Phải đến khi đi chụp CT, cô mới tận mắt thấy "thủ phạm" đang lớn dần trong hộp sọ của chính mình.

Bước vào giảng đường đại học với bao hoài bão, cô gái 20 tuổi tên Annalise Donelon (thường gọi Annie) sinh viên ngành kỹ thuật hóa học tại Đại học Newcastle (Anh) bắt đầu gặp phải những cơn đau đầu dai dẳng. Thời gian đầu, Annie và gia đình chỉ nghĩ đây là hệ quả của chứng đau nửa đầu, sự thay đổi hormone hoặc đơn giản là áp lực từ các kỳ thi căng thẳng. Không ai ngờ rằng, đó là dấu hiệu cảnh báo một căn bệnh ung thư quái ác!

Lúc đầu, Annie (thứ 3 từ trái sang) cho rằng mình bị đau đầu do áp lực thi cử, học hành

"Thứ đáng sợ" nằm sâu bên trong hộp sọ

Tình trạng đau đầu của Annie kéo dài nhiều tháng nhưng các chẩn đoán ban đầu từ bác sĩ gia đình khá mơ hồ. Cô từng được cho là chỉ bị thiếu vitamin B12 và được chỉ định tiêm bổ sung. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không hề thuyên giảm. Annie luôn ở trong trạng thái kiệt sức, mệt mỏi cùng cực.

Cơn đau ngày một leo thang và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Annie mô tả đầu cô có cảm giác đau đớn tột cùng, như thể có một chiếc cưa đang cắt vào một bên mặt.

Chỉ đến khi được đưa đi chụp CT, sự thật mới được phơi bày. Kết quả phim chụp cho thấy một tổn thương lớn ngay bên trong hộp sọ của nữ sinh. Các bác sĩ xác nhận Annie đang mang trong mình một khối u não ác tính.

Khối u ác tính này có kích thước lên tới 5cm. Nó nằm định vị ngay bên trong một trong các khoang chứa dịch của não bộ. Chính sự phát triển của khối u đã tạo ra áp lực khủng khích lên hệ thần kinh, dẫn đến những cơn đau buốt óc mà cô phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Cuộc chiến giành lại sự sống của nữ sinh viên 20 tuổi

Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán ung thư, Annie đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ kéo dài suốt 11 giờ đồng hồ tại Bệnh viện Hoàng gia Salford (Anh) để loại bỏ phần lớn khối u. Do vị trí khối u nằm quá sâu trong cấu trúc não, cô tiếp tục phải tiếp nhận đợt xạ trị kéo dài sáu tuần. Tác dụng phụ của hóa chất và tia xạ khiến nữ sinh rụng sạch mái tóc của mình.

Mẹ của Annie bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ từ bác sĩ. Bà chia sẻ bản thân không thể diễn tả nổi cảm giác tê liệt, tức giận rồi bất lực lúc đó. Dù nhìn bề ngoài Annie có vẻ bình thường, nhưng cả gia đình đều ý thức được mức độ nguy hiểm tính mạng mà cô đang đối mặt.

Hiện tại, các lần chụp chiếu tiếp theo vẫn chưa thể khẳng định liệu tế bào ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn hay chưa.

Annie đã trải qua ca phẫu thuật 11 tiếng để loại bỏ u não

Vì các phương pháp điều trị tiên tiến cho trường hợp này không có sẵn trong hệ thống y tế quốc gia Anh, gia đình Annie đang phải tự tìm kiếm hy vọng ở nước ngoài. Nữ sinh đã được phân tích cấu trúc phân tử tại một phòng khám tư ở London, sau đó sang Pháp để điều trị bằng liệu pháp phân tử nhắm mục tiêu.

Sắp tới, cô gái trẻ sẽ bắt đầu thử nghiệm liệu pháp miễn dịch tại Đức. Đây là phương pháp tạo ra vắc xin được thiết kế riêng cho mẫu bệnh ung thư của từng cá nhân. Chi phí cho hành trình này vô cùng đắt đỏ. Gia đình đang phải nỗ lực quyên góp số tiền 100.000 bảng Anh (gần 3,2 tỷ đồng) với hy vọng giúp con gái lấy lại cuộc sống bình thường và tiếp tục việc học.

Tiến sĩ Simon Newman, giám đốc khoa học của một Tổ chức Từ thiện U não tại Anh nhấn mạnh câu chuyện của Annie là lời cảnh báo về việc cần khẩn cấp đưa thêm nhiều phương pháp điều trị ung thư tiên tiến vào thử nghiệm lâm sàng rộng rãi, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận các liệu pháp điều trị gần nhà hơn. Đồng thời, không bao giờ được xem nhẹ những bất thường của cơ thể, nhất là nếu nó ở mức độ nghiêm trọng hoặc có xu hướng kéo dài.

Trải qua biến cố lớn, Annie không hề từ bỏ ước mơ. Nữ sinh dự định sẽ chuyển sang học ngành sinh hóa sau khi bình phục. Cô nuôi tham vọng trở thành một nhà khoa học lâm sàng để trực tiếp nghiên cứu, phát triển các phương pháp điều trị mới cho chính căn bệnh ung thư quái ác này trong tương lai.

Annie cho biết mình sẽ tiếp tục chống lại căn bệnh quái ác bằng mọi cách để được ống, học tập và ở bên gia đình thân yêu

Cảnh báo 5 dấu hiệu u não dễ bị bỏ qua

U não là căn bệnh nguy hiểm nhưng các triệu chứng giai đoạn đầu thường rất mơ hồ. Nhiều người, nhất là người trẻ như Annie dễ có xu hướng tự "bắt bệnh" cho mình là do stress, thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức mà vô tình bỏ qua những tín hiệu cầu cứu từ bên trong hộp sọ. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, khi chia sẻ với báo chí, cô gái trẻ vẫn nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cơn đau đầu của mình là dấu hiệu của ung thư hay bệnh gì ngiêm trọng. Nhưng rồi, chuyện đó vẫn xảy ra".

Nếu cơ thể xuất hiện 5 dấu hiệu dưới đây một cách khó hiểu hoặc dai dẳng, bạn cần đi kiểm tra càng sớm càng tốt:

- Đau đầu dữ dội vào buổi sáng: Cơn đau thường tồi tệ nhất khi vừa thức dậy do áp lực bên trong hộp sọ tăng lên sau một đêm nằm ngủ. Đau đầu do u não sẽ ngày càng nghiêm trọng và không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường.

- Buồn nôn, nôn mửa không rõ nguyên nhân: Tình trạng nôn hoặc buồn nôn xuất hiện lặp đi lặp lại nhưng không liên quan đến các bệnh lý về tiêu hóa. Đây là hệ quả của việc khối u chèn ép, làm tăng áp lực nội sọ.

- Mắt mờ, tai ù đột ngột: Khối u chèn ép lên các dây thần kinh thị giác và thính giác. Người bệnh có thể bị giảm tầm nhìn, nhìn đôi (thấy một hóa hai) hoặc tai liên tục ù đặc.

- Tê bì tay chân, mất thăng bằng: Bạn bỗng nhiên đi lại loạng choạng, hay làm rơi đồ vật hoặc một bên cơ thể bị tê yếu. Khối u đang trực tiếp xâm lấn vào vùng não điều khiển vận động.

- Thay đổi tính cách, hay quên: Khối u ở thùy trán dễ khiến người bệnh thay đổi tâm trạng đột ngột, trở nên cáu gắt, trầm cảm hoặc suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Triệu chứng này rất dễ bị nhầm với stress do áp lực học hành, công việc.

Nguồn và ảnh: The Mirror, Express, Healthline