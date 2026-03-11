Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec 3 lần truyền máu trong tử cung cứu sống thai nhi bất đồng nhóm máu Rh hiếm gặp

Phát hiện thai nhi thiếu máu nghiêm trọng từ tuần 25, TS.BS Nguyễn Thị Sim cùng ê-kíp đa chuyên khoa đã thực hiện 3 lần truyền máu thai nhi, giúp duy trì thai kỳ đến tuần 31 và đón em bé chào đời an toàn – một dấu ấn nổi bật của y học bào thai hiện đại.

Bất đồng nhóm máu Rh nặng hiếm gặp: Nguy cơ thai nhi tử vong ngay trong bụng mẹ

Sản phụ N.T.H (SN 1987, Nghệ An) mang thai lần thứ 4 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Trước đó, chị từng trải qua nỗi đau mất con 3 lần liên tiếp, có lần phù thai không rõ nguyên nhân, hai lần sảy thai sớm và sinh con bị vàng da, thiếu máu nặng sau sinh. Nhiều yếu tố kết hợp khiến thai kỳ lần này được xác định là trường hợp nguy cơ rất cao, cần theo dõi đặc biệt sát sao.

Kết quả xét nghiệm máu và di truyền cho thấy sản phụ mang nhóm máu Rh- nhóm máu hiếm cùng với huyết thanh của thai phụ xuất hiện kháng thể Anti-D với hiệu giá 1:1024. Tiếp nhận ca bệnh, TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai khẳng định: "Đây là một trong những trường hợp bất đồng nhóm máu Rh nặng rất hiếm gặp. Điều này đồng nghĩa với việc nếu thai nhi mang nhóm máu Rh dương (Rh+), kháng thể của mẹ có thể xuyên qua nhau thai, phá hủy hồng cầu thai nhi, gây tan máu nặng, thiếu máu tiến triển, phù thai, suy tim, thậm chí tử vong ngay trong bụng mẹ. Ngoài ra, thai phụ còn có nhiều yếu tố bệnh lý đi kèm như suy giáp, u xơ tử cung, mang gen tăng đông và tiền sử mổ lấy thai, làm cho quá trình theo dõi thai kỳ rất phức tạp."

TS. BS Nguyễn Thị Sim - Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Y học Bào thai tại Việt Nam trực tiếp thăm khám định kỳ cho sản phụ N.T.H

TS. BS Nguyễn Thị Sim đã trực tiếp lên phác đồ theo dõi thai kỳ liên tục bằng máy siêu âm Doppler hiện đại, phối hợp hội chẩn với bác sĩ Sản khoa, Huyết học, Hồi sức sơ sinh chỉ định can thiệp truyền máu thai nhi để duy trì sự sống cho thai nhi lâu nhất có thể trong bụng mẹ.

Ba lần truyền máu trong tử cung – hành trình giành lại sự sống cho thai nhi

Đến tuần thứ 25, khi siêu âm Doppler động mạch não giữa ghi nhận tình trạng thiếu máu thai nhi nặng, TS.BS Nguyễn Thị Sim nhận định đây là dấu hiệu cho thấy hồng cầu của bé đang bị kháng thể Anti-D từ cơ thể mẹ phá hủy nhanh chóng. Ở thời điểm này, tuổi thai còn quá nhỏ để có thể chấm dứt thai kỳ và nuôi dưỡng an toàn bên ngoài. Thai nhi đứng trước "ranh giới sinh tồn", buộc ê-kíp bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec phải đưa ra quyết định can thiệp khẩn cấp.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, TS. BS Nguyễn Thị Sim chỉ định truyền máu trong tử cung – kỹ thuật can thiệp bào thai chuyên sâu nhằm bổ sung trực tiếp hồng cầu cho thai nhi thông qua tĩnh mạch dây rốn dưới hướng dẫn siêu âm. Truyền máu trong tử cung là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của y học bào thai, nơi mọi sai số dù rất nhỏ đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của thai nhi. "Chúng tôi phải đánh giá chính xác mức độ thiếu máu thông qua siêu âm Doppler, tính toán thể tích máu cần truyền, lựa chọn nguồn máu tương thích tuyệt đối và thực hiện thao tác đưa kim vào tĩnh mạch dây rốn thai nhi với độ chính xác gần như tuyệt đối. Song song với đó, hệ thống hồi sức sơ sinh phải luôn trong trạng thái sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp," TS.BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ.

TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng ekip bác sĩ thực hiện truyền máu thai nhi cho sản phụ N.T.H

May mắn ca truyền máu thai nhi thành công. Ba tuần sau, do kháng thể của mẹ tiếp tục phá hủy hồng cầu thai, tình trạng thiếu máu tái diễn. Thai nhi được truyền máu lần thứ hai ở tuần 28. Nhờ theo dõi sát sao và xử trí kịp thời, tuần hoàn thai dần cải thiện, các biểu hiện tràn dịch màng tim, màng phổi giảm rõ rệt. Thai tiếp tục được theo dõi cá thể hóa với phác đồ thăm khám riêng biệt cùng với tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển toàn diện trước khi chào đời.

Kỹ thuật truyền máu thai nhi được thực hiện dưới hướng dẫn của máy siêu âm 4D Voluson Expert 22 hiện đại

Đến tuần 30 tuần 4 ngày, tình trạng thiếu máu thai nhi tái diễn, lần truyền máu thứ ba được chỉ định. Tuy nhiên, ngay sau lần truyền máu thứ ba, thai xuất hiện dấu hiệu suy thai cấp. Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa Y học Bào thai – Sản khoa – Huyết học – Gây mê hồi sức – Sơ sinh, từ khâu đánh giá Doppler, chuẩn bị nguồn máu tương thích tuyệt đối, xây dựng phương án xử trí nguy cơ cho đến sẵn sàng kịch bản cấp cứu nên ekip nhanh chóng kích hoạt báo động nội viện. Trong thời gian ngắn, phòng mổ được chuẩn bị, ê-kíp sản khoa tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp, gây mê hồi sức đảm bảo an toàn cho mẹ, trong khi đội ngũ sơ sinh túc trực sẵn sàng tiếp nhận và hồi sức cho bé ngay tại bàn mổ.

Bé trai nặng 1.500g chào đời, ngay lập tức được áp dụng các biện pháp hồi sức, đảm bảo thông khí, ổn định tuần hoàn. Nhờ sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và quy trình, em bé nhanh chóng hồng hào trở lại, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển đến khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi chuyên sâu. Ba ngày sau, sản phụ ổn định sức khỏe và xuất viện. Hiện tại, sau 5 tháng, em bé phát triển tốt.

TS. BS Nguyễn Thị Sim đến thăm sản phụ N.T.H và em bé

Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim, thành công của ca bệnh không nằm ở một khoảnh khắc trong phòng mổ, mà là kết quả của cả một chiến lược điều trị được xây dựng bài bản ngay từ những tuần thai đầu tiên:"Chúng tôi không chỉ thực hiện một thủ thuật truyền máu, mà đang quản lý một thai kỳ nguy cơ đặc biệt cao, nơi mọi diễn biến đều phải được theo dõi sát sao và dự liệu trước các tình huống xấu nhất. Điều then chốt tạo nên kết quả này chính là mô hình phối hợp đa chuyên khoa xuyên suốt. Y học Bào thai giữ vai trò trung tâm trong đánh giá mức độ thiếu máu và quyết định thời điểm can thiệp; Huyết học đảm bảo nguồn máu đạt chuẩn, tương thích tuyệt đối; Sản khoa xây dựng sẵn kịch bản chấm dứt thai kỳ khi cần; Gây mê hồi sức kiểm soát an toàn cho người mẹ; trong khi Sơ sinh chuẩn bị đầy đủ điều kiện hồi sức cho một trẻ non tháng nguy cơ rất cao. Tất cả phải vận hành như một chỉnh thể thống nhất. Chúng tôi luôn xác định đang điều trị cho hai bệnh nhân cùng lúc và đảm bảo an toàn hàng đầu cho cả mẹ và thai nhi".

Ba lần truyền máu liên tiếp thành công, cùng khả năng xử trí kịp thời tình huống suy thai cấp là minh chứng cho năng lực làm chủ kỹ thuật y học bào thai chuyên sâu và hệ thống chăm sóc toàn diện tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec.

