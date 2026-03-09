Học sinh Hưng Yên háo hức với “Vũ đài trí tuệ – High School Battle”

Không khí tại lễ phát động chương trình "Vũ đài trí tuệ – Hưng Yên’s High School Battle" chiều 5/3 trở nên sôi động khi hàng trăm học sinh từ nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh tham dự và trực tiếp trải nghiệm những hoạt động đầu tiên của chương trình.

Ngay từ khu vực check-in, nhiều nhóm học sinh đã hào hứng tìm hiểu về thể lệ cuộc thi, thử các hoạt động tương tác và trao đổi với ban tổ chức về cách thức tham gia.

Đối với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là một cuộc thi tiếng Anh thông thường mà còn là một sân chơi trí tuệ mang màu sắc gameshow, nơi kiến thức, tư duy và tinh thần đồng đội được đặt lên hàng đầu.

Lần đầu thấy một cuộc thi tiếng Anh giống gameshow

Nguyễn Hoàng Minh, học sinh lớp 11 một trường THPT tại TP Hưng Yên, chia sẻ rằng cậu và các bạn đã nghe giới thiệu về chương trình từ trước khi lễ phát động diễn ra.

"Lúc đầu tụi em nghĩ đây chỉ là một cuộc thi tiếng Anh bình thường, nhưng khi nghe giới thiệu thì thấy giống gameshow hơn. Có nhiều vòng thi thú vị như đoán từ qua hình vẽ, giải câu hỏi nhanh hay thi theo đội," Minh nói.

Theo Minh, điều khiến cậu hào hứng nhất là việc cuộc thi không chỉ kiểm tra kiến thức ngữ pháp.

"Các câu hỏi còn liên quan đến khoa học, lịch sử, văn hóa… nên tụi em phải suy nghĩ nhanh và phối hợp với nhau. Điều đó làm cuộc thi trở nên thú vị hơn."

Thi đấu bằng điện thoại giống như đang chơi game

Một điểm khiến nhiều học sinh chú ý tại buổi lễ là nền tảng công nghệ học tập ClassUp – hệ thống sẽ được sử dụng trong nhiều vòng thi của chương trình.

Trần Thu Phương, học sinh lớp 10, cho biết cô khá bất ngờ khi biết rằng các thí sinh sẽ tham gia trả lời câu hỏi thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

"Em thấy khá thú vị vì tụi em thi bằng điện thoại giống như đang chơi game. Mỗi câu hỏi chỉ có vài chục giây để trả lời nên rất hồi hộp."

Phương cho rằng cách tổ chức này giúp cuộc thi trở nên hiện đại và phù hợp với học sinh.

"Bọn em quen với việc học và tương tác trên điện thoại rồi, nên khi áp dụng vào cuộc thi thì cảm giác gần gũi và dễ tham gia hơn."

Khám phá ClassUp: "Học mà giống chơi"

Tại khu vực trải nghiệm trong lễ phát động, nhiều học sinh đã thử tìm hiểu về nền tảng học tập ClassUp, đơn vị đồng tổ chức chương trình.

Một số bạn cho biết điều khiến các bạn tò mò nhất là cách nền tảng này biến bài tập thành các thử thách mang tính tương tác.

Nguyễn Thu Hà, học sinh lớp 11, cho biết:

"Em xem demo thì thấy bài tập được thiết kế giống như trò chơi, có câu hỏi nhanh, có phần thi đấu điểm số. Nhìn vậy thì học đỡ căng thẳng hơn."

Theo Hà, việc học thông qua các hoạt động tương tác có thể giúp học sinh cảm thấy ít áp lực hơn so với cách học truyền thống.

"Nếu học kiểu này thì tụi em dễ có động lực học hơn, vì vừa học vừa giống như đang chơi."

Kỳ vọng tạo ra một sân chơi học thuật mới

Không ít học sinh tại buổi lễ phát động cho biết họ mong muốn chương trình sẽ trở thành một hoạt động thường niên tại địa phương.

Lê Đức Anh, học sinh lớp 11, chia sẻ:

"Ở trường tụi em cũng có nhiều cuộc thi học thuật, nhưng kiểu thi đấu theo đội và có nhiều vòng thử thách như vậy thì khá mới."

Đức Anh cho rằng cuộc thi không chỉ giúp học sinh rèn luyện tiếng Anh mà còn tạo cơ hội giao lưu với học sinh từ nhiều trường khác.

"Nếu được vào vòng tỉnh thì chắc chắn sẽ rất thú vị, vì tụi em có thể gặp các đội mạnh từ nhiều trường."

Sức hút của một mô hình học tập mới

Theo ban tổ chức, chương trình "Vũ đài trí tuệ – High School Battle" được thiết kế với mục tiêu kết hợp giữa học tập và trải nghiệm, giúp học sinh tiếp cận ngoại ngữ theo cách năng động hơn.

Với sự đồng tổ chức của Tỉnh đoàn Hưng Yên và nền tảng giáo dục ClassUp, chương trình dự kiến sẽ được triển khai tại nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, hàng nghìn học sinh lớp 10 và 11 sẽ tham gia vòng loại tại trường trước khi bước vào các vòng thi cấp tỉnh trong tháng 3 & tháng 4 tới.

Với nhiều học sinh có mặt tại buổi lễ phát động, hành trình đó đang bắt đầu bằng một tâm trạng chung: háo hức chờ đợi được bước lên "vũ đài trí tuệ".