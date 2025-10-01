Trung tâm giao dịch BĐS online thí điểm từ 2026: Hết thời thổi giá, đầu cơ

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, việc thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản online là yêu cầu cấp thiết nhằm thúc đẩy thị trường địa ốc phát triển an toàn, lành mạnh, đồng thời tăng cường kiểm soát pháp lý. Ông nhấn mạnh: “ Mọi giao dịch bất động sản sẽ dần được đưa về thực hiện qua Trung tâm. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết phải sát thực tiễn, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, vừa tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp ”.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho biết trung tâm sẽ được thiết kế với ba mục tiêu trọng tâm. Thứ nhất, tạo ra một kênh giao dịch chính thống, công khai, minh bạch, giúp giảm thiểu rủi ro, đơn giản hóa thủ tục và chi phí.

Thứ hai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, chuẩn hóa quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần chống đầu cơ, thổi giá , thất thu thuế.

Thứ ba, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới để hình thành thị trường bất động sản thông minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Trung tâm giao dịch bất động sản online: Hết thời thổi giá, đầu cơ.

Tập đoàn Viettel đang xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ với ứng dụng Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), tích hợp cùng các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Hệ thống này sẽ hỗ trợ trực tuyến toàn bộ nhu cầu giao dịch: từ định giá, thủ tục pháp lý, đến marketing và quản lý tài sản, đồng thời bảo đảm tính bảo mật và phòng chống giả mạo. Toàn bộ dữ liệu dự kiến được hoàn thiện, cập nhật lên Cổng thông tin dữ liệu quốc gia vào ngày 31/12.

Trung tâm giao dịch bất động sản trực tuyến được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần định hình một thị trường minh bạch, bền vững, tạo môi trường đầu tư lành mạnh và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản.

Theo dự thảo, giai đoạn thí điểm sẽ diễn ra trong 2 năm (2026 - 2027), áp dụng trên phạm vi cả nước. Các loại bất động sản đưa vào giao dịch gồm: nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng trong dự án, và quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh. Hình thức giao dịch tại Trung tâm bao gồm mua bán, chuyển nhượng, cho thuê và thuê mua.

Phần lớn giao dịch bất động sản thời gian qua được thực hiện tại các sàn do doanh nghiệp quản lý, chủ yếu ở thị trường sơ cấp. Để thúc đẩy thị trường địa ốc phát triển lành mạnh, an toàn, Thủ tướng đã chỉ đạo đẩy mạnh việc thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất của Nhà nước.

Đầu năm nay, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ nghiên cứu mô hình để giao dịch nhà đất online như chứng khoán, nhằm chuyển đổi số liên thông các thủ tục đất đai. Người dân có thể giao dịch bất động sản, công chứng, thuế, đăng ký giao dịch trên môi trường điện tử.