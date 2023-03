Trúng số gần 7,5 nghìn tỷ đồng nhưng 'không xu dính túi' sau 5 năm

Vào đêm Giáng sinh năm 2002, doanh nhân trong ngành xây dựng Jack Whittaker trúng giải xổ số. Thay vì chia giải thưởng trị giá 315 triệu đô la (gần 7,5 nghìn tỷ đồng) của mình thành hàng chục khoản thanh toán để giảm rủi ro tài chính, ông đã nhận tất cả tiền trúng xổ số 1 lần.

Jack Whittaker, 55 tuổi vào thời điểm đó, đã có khối tài sản khá lớn trị giá 17 triệu USD. Sau khi trúng giải độc đắc tưởng chừng như khối tài sản đó sẽ giúp ông sống thoải mái, tuy nhiên, cuộc đời của Jack Whittaker đã có rất nhiều bước ngoặt kinh hoàng. Ông đã từng phàn nàn rằng, “Tôi sẽ chỉ được nhớ đến như một kẻ mất trí đã trúng xổ số”.

Jack Whittaker - người đội mũ

Trên thực tế, ông đã vung tiền gần như mất kiểm soát đúng như biệt danh “kẻ mất trí". Sau khi nhận khối tiền thưởng khổng lồ, điều đầu tiên Jack Whittaker tiêu chính là số tiền lớn để mua ô tô cũng như 1 ngôi nhà cho nhân viên thu ngân làm việc tại cửa hàng tiện lợi ông đã mua tấm vé xổ số. Đáng lẽ khi là một doanh nhân khá thành công, ông phải biết cách quản lý chi tiêu, nhưng thực tế "niềm vui" quá lớn đã khiến ông chệch hướng.

Sau đó không lâu, vào đêm giao thừa, Jack Whittaker đã chi 50 nghìn đô la chỉ để bao toàn bộ nhà hàng, tận hưởng suốt cả đêm 1 mình cùng với những người lạ chứ không phải trải qua năm mới cùng gia đình. Điều này đã khiến vợ của ông vô cùng thất vọng. Một nhân viên tại nhà hàng Jack Whittaker thường lui tới đã tiết lộ rằng nam doanh nhân thường có rất nhiều người đi cùng trong những buổi ăn chơi và ông không ngại chi tiêu để bao họ. “Tôi là Jack Whittaker. Mấy người phải nghe lời tôi bởi vì tôi còn có nhiều tiền", nam doanh nhân từng tuyên bố khá ngông cuồng trước đoàn tuỳ tùng của mình.

Thậm chí Jack Whittaker cũng đã đi vào con đường nghiện ngập, khiến ông tiêu tốn rất nhiều tiền. Sau khi trúng xổ số, cuộc sống hôn nhân của Jack Whittaker cũng trở nên tệ hơn. Ông hẹn hò với rất nhiều người và chi mạnh tay để mua quà cho họ.

Bên cạnh đó, ông đã từng nghĩ rằng bản thân có thể ăn chơi suốt đời mà số tiền của mình không bao giờ vơi đi. Có lẽ đây cũng chính là khởi nguồn cho việc chỉ sau 5 năm, toàn bộ tài sản của ông đã bị thổi bay và ông trở nên khánh kiệt hoàn toàn. Có thể thấy từ ví dụ của Jack Whittaker, những may mắn xảy ra bất ngờ có thể là điểm khởi đầu của chuỗi bi kịch nếu bạn không biết cách kiểm soát cuộc sống, đặc biệt trong khía cạnh tài chính. Không làm mà muốn ăn thì kể cả bạn có bố mẹ là rất giàu có hay trúng xổ số cũng khó mà đạt được. Tiền kiếm từ công sức của bản thân vẫn an toàn hơn là từ trên trời rơi xuống.

Tránh để rơi vào những hố sâu sai lầm tiền bạc, bạn cần có tư duy về tài chính chính xác. Dù có nhiều tiền như thế nào cũng không bao giờ là đủ. Tiêu tiền lúc nào cũng dễ hơn kiếm tiền. Do vậy, nếu không cẩn trọng với túi tiền của mình, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ như Jack Whittaker cũng có thể nhanh chóng trở thành người không xu dính túi.

Nguồn: The New York Times, The Sun