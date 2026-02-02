Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên gia tộc tội phạm Bạch gia

Thông tin trên được Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến – Trung Quốc công bố hôm nay (2-2) nhưng không nêu rõ các bản án được thực hiện vào thời điểm nào, theo ABC News.

Toà cho biết 4 người này bị kết tội gây ra cái chết cho 6 công dân Trung Quốc, điều hành các hoạt động lừa đảo cùng cờ bạc trực tuyến từ Myanmar, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 4 tỉ USD.

Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên nhóm lừa đảo từ Myanmar. Ảnh: Hindu/X

Trung Quốc tuần trước cũng đã thông báo việc xử tử 11 người khác với cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Tòa án Thâm Quyến cũng đã tuyên án tử hình 5 người, trong đó có các thành viên Bạch gia – gia tộc tội phạm bị cáo buộc đứng sau mạng lưới các trung tâm lừa đảo và sòng bạc quy mô lớn.

Một trong các bị cáo là thủ lĩnh nhóm Bạch Sở Thành (Bai Suocheng) đã qua đời vì bệnh tật sau khi bị kết án.

Cảnh sát Trung Quốc bắt trùm tội phạm Bạch Ứng Thương (Bai Yingcang), con trai của Bạch Sở Thành. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhóm này bị cáo buộc tổ chức các hoạt động cờ bạc, lừa đảo trực tuyến, bắt cóc, tống tiền, ép buộc mại dâm, cùng sản xuất và buôn bán ma túy. Bọn chúng đặt "đại bản doanh" tại khu vực Kokang của Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc.

Theo tòa án, các đối tượng đã lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 29 tỉ nhân dân tệ (4,2 tỉ USD), làm 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tình tiết và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây mối đe dọa lớn đối với xã hội"- tuyên bố của tòa án nêu rõ.

Các bị cáo ban đầu đã kháng cáo bản án nhưng Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo.

Các vụ xử tử nằm trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp quy mô lớn của Bắc Kinh đối với các đường dây lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á – nơi các khu phức hợp lừa đảo phát triển thành một ngành kinh doanh có tổ chức.

Bọn chúng đã thực hiện loạt vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có hàng ngàn công dân Trung Quốc.

Chính quyền các nước trong khu vực đang tăng cường kiểm soát sự lan rộng của các hoạt động tội phạm này.