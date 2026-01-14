Trung Quốc tuyên bố phát hiện mỏ vàng 1.000 tấn làm rung chuyển thị trường toàn cầu, chuyên gia lắc đầu: Con số chỉ là kỳ vọng

Sâu dưới lòng đất miền trung Trung Quốc, các nhà địa chất cho biết họ đã phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Một mỏ vàng “siêu lớn” mới được công bố nằm bên dưới khu mỏ Wangu tại tỉnh Hồ Nam có thể chứa hơn 1.000 tấn vàng. Giá trị của mỏ ước tính khoảng 600 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 85,9 tỷ USD.

Nếu các con số này được xác nhận, Wangu có thể sánh ngang với những mỏ vàng lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Thông tin về mỏ Wangu đã góp phần đẩy giá vàng tăng cao hơn, khi giới giao dịch tìm kiếm tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn.

Giới đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng thế giới đang tiến gần đến “đỉnh vàng”, tức thời điểm sản lượng khai thác đạt mức cao nhất.

Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam cho biết hơn 40 đới quặng chứa vàng đã được phát hiện ở độ sâu khoảng 2.000 mét dưới khu mỏ Wangu, gần huyện Bình Giang. Dựa trên kết quả khoan thăm dò và mô hình địa chất ba chiều, riêng các đới quặng này được ước tính chứa khoảng 300 tấn vàng.

Từ các mô hình tương tự, giới địa chất dự báo thân quặng có thể chứa hơn 1.000 tấn vàng ở độ sâu xuống tới khoảng 3.000 mét. Theo giá thị trường hiện tại, các cơ quan Trung Quốc ước tính lượng vàng tại chỗ có giá trị khoảng 600 tỷ nhân dân tệ. Quy mô này có thể đưa Wangu sánh nganh với mỏ South Deep của Nam Phi, nơi thường được cho là sở hữu khoảng 900 tấn trữ lượng.

Các kỹ thuật viên thuộc Viện Khảo sát và Giám sát Thảm hoạ Địa chất tỉnh Hồ Nam đã nghiên cứu các lõi đá dài được khoan từ tầng sâu dưới lòng đất. Nhiều lõi trong số này có thể quan sát thấy các hạt vàng bằng mắt thường.

Chuyên gia thăm dò quặng Trần Như Lâm cho biết một số mẫu cho hàm lượng vàng lên tới 138 gram trên mỗi tấn đá. Mức này cao vượt trội so với ngưỡng khoảng 8 gram mỗi tấn mà các công ty khai khoáng thường coi là quặng có hàm lượng cao đối với mỏ ngầm.

Song, không phải tất cả chuyên gia đều sẵn sàng chấp nhận con số 1.000 tấn. Chiến lược gia thị trường cấp cao John Reade của Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng ước tính này chỉ mang tính kỳ vọng. Ông đánh giá con số 300 tấn mới là thực tế hơn ở thời điểm hiện tại.

Các nhà phân tích trong ngành cũng lưu ý rằng quy chuẩn báo cáo tài nguyên khoáng sản của Trung Quốc khác với các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến tại Canada và Australia.

Việc chuyển đổi một tài nguyên nằm sâu dưới lòng đất thành trữ lượng được chứng minh thường đòi hỏi nhiều năm khoan bổ sung, mô hình hóa chi tiết và thẩm định độc lập. Một mỏ khai thác ở độ sâu 2.000 mét đến 3.000 mét cũng sẽ đối mặt với chi phí cao hơn, nhiệt độ lớn hơn và thách thức kỹ thuật phức tạp hơn so với phần lớn các mỏ hiện nay.

Ông Reade ước tính rằng ngay cả một mỏ có năng suất cao tại Wangu cũng chỉ có thể sản xuất khoảng 15-30 tấn vàng mỗi năm. Sản lượng này tương đương khoảng 1% tổng sản lượng vàng toàn cầu hằng năm, hiện ở mức khoảng 3.600 tấn. Con số này có ý nghĩa lớn đối với tỉnh Hồ Nam và ngành khai khoáng Trung Quốc, nhưng khó có khả năng làm đảo lộn giá vàng thế giới.

Trung Quốc hiện giữ vai trò chi phối trong ngành vàng, với trữ lượng ước tính vượt 2.000 tấn vào đầu năm 2024 và hệ thống mỏ cung cấp khoảng 10% sản lượng toàn cầu.

Tổng hợp các phát hiện dưới lòng đất và những thí nghiệm công nghệ cao cho thấy hiểu biết của con người về vàng vẫn đang tiếp tục mở rộng. Mỏ Wangu có thể chưa làm thay đổi cục diện thị trường vàng toàn cầu trong ngắn hạn, nhưng nó cho thấy các trữ lượng tiềm ẩn và tiến bộ khoa học vẫn có thể mang lại những bất ngờ lớn.

