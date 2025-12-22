Trung Quốc ra quyết định bước ngoặt – sắp đến ngày ô tô tự lái ‘không cần chạm tay’ chạy đầy đường

Theo Daiwa Securities, gần 270.000 xe hơi trang bị hệ thống tự lái cho phép người lái “không cần chạm tay” trong một số điều kiện nhất định sẽ được bán tại Trung Quốc vào năm tới, khi Bắc Kinh cho phép các nhà sản xuất ô tô chế tạo loại xe này.

Khối lượng này dự kiến sẽ chiếm khoảng 1% tổng doanh số bán xe mới tại Trung Quốc vào năm 2026. Việc áp dụng ngày càng rộng rãi các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) được dự đoán sẽ thúc đẩy thị trường ô tô và xe điện (EV) lớn nhất thế giới trong bối cảnh nhu cầu đang giảm.

“Daiwa dự đoán rằng nhiều nhà sản xuất ô tô có khả năng lái tự động cấp độ 3 [L3] sẽ nhận được giấy phép sản xuất”, ngân hàng đầu tư Nhật Bản cho biết trong một báo cáo nghiên cứu tuần trước. “Tỷ lệ thâm nhập của xe L3 tại Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 1% vào năm 2026.”

Gao Shen, một nhà phân tích độc lập tại Thượng Hải, cho biết ước tính của Daiwa là thấp hơn so với thực tế vì các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào hệ thống tự lái cấp độ 3.

Ông cho biết thêm: “Năm tới, sẽ có tới 1 triệu xe tự lái cấp độ 3, chủ yếu là xe điện, được lắp ráp tại Trung Quốc. Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu đã tuyên bố họ sẵn sàng tung ra thị trường những chiếc xe cấp độ 3 an toàn hơn và tiên tiến hơn.”

Thứ Hai tuần trước, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã cho phép các công ty nhà nước Changan Automobile và BAIC sản xuất xe cấp độ 3.

Công nghệ tự lái cấp độ 3 cho phép xe tự điều hướng trên đường phố, nhưng người lái vẫn phải hoàn toàn tỉnh táo để có thể can thiệp trong mọi trường hợp, theo tiêu chí do tổ chức tiêu chuẩn SAE International đặt ra.

Việc phê duyệt này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc thương mại hóa xe tự lái trên thị trường Trung Quốc, nơi người tiêu dùng sẵn sàng đón nhận các công nghệ mới. Công ty chứng khoán Southwest Securities cho biết trong một báo cáo gần đây rằng quyết định của chính quyền về việc hợp pháp hóa xe L3 có thể tạo ra nhu cầu về phần mềm và linh kiện trị giá 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (170,4 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2030.

Vào cuối năm 2024, China EV100, một tổ chức phi chính phủ có các thành viên bao gồm hầu hết các giám đốc điều hành hàng đầu của các nhà sản xuất xe điện lớn của Trung Quốc, dự đoán rằng ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc sẽ cần các linh kiện và phần mềm trị giá 2,6 nghìn tỷ nhân dân tệ mỗi năm vào năm 2030, trong bối cảnh sự quan tâm tăng cao đối với xe thông minh với hệ thống lái tự động và buồng lái kỹ thuật số.

Các linh kiện và dịch vụ cho xe thông minh - được cung cấp năng lượng bởi động cơ đốt trong hoặc pin - bao gồm chip, cảm biến lidar, màn hình LED, phần mềm máy tính và thiết bị điện tử.

Hàng chục nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, từ ông vua xe điện BYD đến Xiaomi, một nhà cung cấp điện thoại thông minh và một công ty khởi nghiệp xe điện, đang tiến hành thử nghiệm trên đường khi họ chuẩn bị sản xuất xe L3.

Những chiếc xe của họ, được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), tương tự như hệ thống lái tự động hoàn toàn (FSD) của Tesla, hiện được xếp hạng L2 hoặc L2+, yêu cầu người lái phải luôn giữ tay trên vô lăng.

Hiện tại, hầu hết các hệ thống hỗ trợ lái xe được sử dụng trong ô tô thông minh đều được phân loại là L2 hoặc L2+. Trong khi FSD của Tesla hiện đang hoạt động tại Trung Quốc với tư cách là công nghệ "cần người lái giữ tay", nhà sản xuất ô tô Mỹ đang chờ phê duyệt của cơ quan quản lý với tư cách là hệ thống "không cần người lái giữ tay".

Andrew Fan, giám đốc tài chính của Tập đoàn Hesai, nhà sản xuất cảm biến lidar lớn nhất thế giới, đã nói với tờ Post vào tháng trước rằng công tác chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo của các tính năng lái tự động đang được tiến hành tốt đẹp tại Trung Quốc, trước khi Bắc Kinh thông qua các quy định cần thiết.

Vào đầu năm 2025, BYD đã xây dựng kế hoạch nhắm mục tiêu vào hàng triệu người lái xe trẻ tuổi ở Trung Quốc với một chiếc xe có giá dưới 100.000 nhân dân tệ, được trang bị ADAS sơ bộ. Hầu hết các xe hơi Trung Quốc có ADAS đều có giá trên 150.000 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, chính quyền đã thắt chặt giám sát các công nghệ lái xe tự động giai đoạn đầu sau khi ba người thiệt mạng trong một vụ tai nạn liên quan đến chiếc Xiaomi SU7 ở Đồng Lăng, tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc, vào tháng 3.

Doanh số bán ô tô ở Trung Quốc có thể giảm vào năm 2026 lần đầu tiên kể từ năm 2020 nếu Bắc Kinh ngừng trợ cấp tiền mặt và ưu đãi thuế cho người mua, theo dự báo của JPMorgan.

Nick Lai, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ô tô khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại JPMorgan, cho biết vào tháng 10 rằng thị trường tổng thể có thể thu hẹp từ 3 đến 5% vào năm tới.