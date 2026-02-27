Trung Quốc đã tuyên án hơn 41.000 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Các bị cáo thuộc nhóm tội phạm gia tộc Bai tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 3/11/2025 (Ảnh: China Media Group)

Phát biểu tại họp báo ngày 26/2, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPC) cho biết đến cuối năm 2025, các tòa án trên toàn quốc đã xét xử sơ thẩm hơn 27.000 vụ án lừa đảo viễn thông có liên quan đến miền Bắc Myanmar, tuyên án đối với hơn 41.000 bị cáo bị dẫn độ hoặc trao trả về nước.

Đáng chú ý, hai vụ án lớn liên quan đến các băng nhóm tội phạm gia đình có tổ chức tại miền Bắc Myanmar - từng thu hút sự quan tâm rộng rãi trong và ngoài nước - đã hoàn tất toàn bộ quy trình tố tụng. Trong các vụ án này, 39 đối tượng bị tuyên phạt tù chung thân hoặc mức án nặng hơn, trong đó có 16 bị cáo bị tuyên án tử hình.

Theo SPC, việc triệt phá hoàn toàn hai tổ chức tội phạm có vũ trang hoạt động xuyên biên giới nói trên đã giáng đòn mạnh vào các phần tử phạm tội cả trong và ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

(Ảnh minh họa: Anadolu)

Ông Vương Bân, Chánh án Tòa Hình sự số 3 thuộc SPC, nhấn mạnh tòa án Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiêm khắc nhằm răn đe và ngăn chặn tình trạng lừa đảo viễn thông gia tăng. Theo ông, các đối tượng cầm đầu và thành viên chủ chốt trong các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, cũng như những kẻ liên quan đến các hành vi bạo lực như cố ý giết người, cố ý gây thương tích, bắt cóc… sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định pháp luật.

Số liệu của SPC cho thấy trong giai đoạn 2021 - 2025, các tòa án trên cả nước đã xét xử sơ thẩm hơn 159.000 vụ án hình sự liên quan đến lừa đảo viễn thông, tuyên án đối với khoảng 338.000 bị cáo.

Những năm gần đây, các đường dây lừa đảo viễn thông và trực tuyến hoạt động tại khu vực miền Bắc Myanmar đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, đồng thời tạo ra các tổ chức tội phạm có vũ trang, hoạt động khép kín và có tính chất xuyên quốc gia. Giới chức tư pháp Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước nhằm truy quét tận gốc các ổ nhóm lừa đảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cũng như giữ vững trật tự, an toàn xã hội.