Người đàn ông tử vong sau khi bị tát ngã xuống đường

Theo tờ Phuket News, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h chiều 25/2, tại Thái Lan.

Cảnh sát cho biết vụ việc bắt đầu sau khi một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ 29 tuổi bấm còi xe máy khi đi ngang qua người đàn ông Úc 58 tuổi. Sau đó, một cuộc tranh cãi nổ ra và nhanh chóng trở nên bạo lực.

Người thanh niên tát mạnh vào mặt người đàn ông lớn tuổi, khiến ông ta nằm bất tỉnh trên mặt đất. Kẻ tấn công đã cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy.

Người đàn ông lớn tuổi tử vong sau một cú tát.

Nạn nhân được đưa ngay đến Bệnh viện Patong. Tuy nhiên, người đàn ông đã không qua khỏi do vết thương quá nặng và được tuyên bố tử vong lúc 22h23.

Sau đó, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Patong đã chuyển thi thể ông đến Bệnh viện Vachira Phuket, bệnh viện công lớn nhất trong khu vực, để tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo thông tin được đưa ra, du khách này bị thương nặng ở vùng đầu.

Cảnh sát đã truy tìm và bắt giữ nam thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ vào 4h sáng ngày hôm sau. Anh ta bị buộc tội hành hung dẫn đến chết người. Cảnh sát hiện đang giam giữ nam thanh niên và phản đối việc cho anh ta tại ngoại.

