Trực tiếp lễ trao giải Oscar 2024: Da'Vine Joy Randolph được vinh danh Nữ phụ xuất sắc nhất

Sáng 11/3 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Oscar lần 96 - sự kiện điện ảnh lớn của thế giới - đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Sự kiện năm nay quy tụ đông đảo các ngôi sao tề tựu tham dự cùng tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc của làng phim năm qua.

Dẫn đầu danh sách đề cử năm nay là bom tấn Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan, cạnh tranh tại 13 hạng mục. Tác phẩm cũng là ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng quan trọng Phim hay nhất. Đa số các chuyên gia điện ảnh thế giới dự đoán dự án sẽ thắng lớn tại sự kiện năm nay. Dự án được đánh giá cân bằng được cả hai yếu tố thương mại và nghệ thuật, điều mà ban tổ chức Oscar hướng tới trong những mùa gần đây.

Xếp sau với 11 đề cử, Poor Things là bộ phim được kỳ vọng có thể tạo ra sự cạnh tranh với Oppenheimer ở hạng mục Phim hay nhất. Dự án do nhà làm phim gạo cội Yorgos Lanthimos thực hiện, với sự tham gia của minh tinh Emma Stone trong vai chính. Tác phẩm gây chú ý khi công chiếu tại LHP Venice 2023 và đoạt giải Sư Tử Vàng tại đây. Hồi đầu năm, phim cũng được vinh danh tại giải Quả Cầu Vàng.



Ngoài Oppenheimer và Poor Things, các bộ phim khác được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất gồm: American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Zone of Interest. Jimmy Kimmel sẽ là MC chính của giải thưởng năm nay. Đây cũng là lần thứ 4 người dẫn chương trình nổi tiếng đảm nhiệm vai trò này.

https://kenh14.vn/truc-tiep-le-trao-giai-oscar-2024-tuong-vang-danh-gia-goi-ten-ai-20240310170016355.chn