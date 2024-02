Bom tấn 23.000 tỷ thống trị "Oscar nước Anh", Emma Stone lần thứ 2 thắng giải nữ chính

Tại lễ trao giải BAFTA 2024 tại Anh ngày 19/2, bộ phim Oppenheimer đã xuất sắc đoạt 7 giải thưởng gồm hạng mục Phim hay nhất. Với doanh thu 953 triệu USD (hơn 23.300 tỷ đồng), dự án của đạo diễn Christopher Nolan là ứng viên sáng giá tại "Oscar nước Anh" với 13 đề cử. Phim thắng thêm nhiều hạng mục quan trọng như Đạo diễn xuất sắc (Christopher Nolan), Nam chính xuất sắc (Cillian Murphy), Nam phụ xuất sắc (Robert Downey Jr.), Nhạc phim gốc xuất sắc (Ludwig Göransson), Dựng phim xuất sắc (Jennifer Lame) và Quay phim xuất sắc (Hoyte van Hoytema).

Đạo diễn Christopher Nolan thắng lớn tại BAFTA 2024.

Trên sân khấu nhận giải, đạo diễn Christopher Nolan có bài phát biểu giàu cảm xúc, kêu gọi hòa bình thế giới khi lần đầu tiên có chiến thắng tại giải thưởng điện ảnh danh giá của quê nhà. "Tôi chỉ muốn nói rằng cái kết của bộ phim này hơi phóng đại, như một nốt nhạc thể hiện sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, nhiều cá nhân và tổ chức ngoài kia đã đấu tranh kiên trì và bền bỉ để giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới. Từ năm 1967, họ đã làm được khoảng 90%. Gần đây, điều đó đã đi sai hướng. Nhận giải thưởng này, tôi muốn tông vinh những nỗ lực của họ và tầm quan trọng của những hoạt động đó với việc gìn giữ hòa bình".



Poor Things của minh tinh Emma Stone xếp thứ 2 với 5 giải thưởng gồm dành no Nữ chính xuất sắc, Thiết kế trang phục xuất sắc, Trang điểm & Làm tóc xuất sắc, Thiết kế sản xuất suất sắc và Hiệu quả hình ảnh đặc biệt. Đây cũng là lần thứ 2 Emma Stone nhận giải tại Bafta sau chiến thắng với La La Land năm 2017.

Minh tinh Emma Stone thắng giải nữ chính.

Với 9 đề cử, The Zone of Interest của đạo diễn Jonathan Glazer thắng 3 hạng mục gồm Phim của Anh hay nhất, Phim không nói tiếng Anh hay nhất và Âm thanh hay nhất. Ngược lại, Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese cũng nhận 9 đề cử nhưng trắng tay.







Kết quả giải BAFTA 2024 Phim hay nhất Oppenheimer Phim Anh xuất sắc The Zone of Interest Đạo diễn xuất sắc Christopher Nolan - Oppenheimer Nữ chính xuất sắc Emma Stone - Poor Things Nam chính xuất sắc Cillian Murphy - Oppenheimer Kịch bản gốc xuất sắc Justine Triet, Arthur Harari - Anatomy of a Fall Tác phẩm đầu tay xuất sắc của biên kịch, đạo diễn hoặc nhà sản xuất người Anh Earth Mama Phim không nói tiếng Anh hay nhất The Zone of Interest Phim tài liệu 20 Days in Mariupol Phim hoạt hình The Boy and the Heron Kịch bản chuyển thể Cord Jefferson - American Fiction Nữ phụ xuất sắc Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers Nam phụ xuất sắc Robert Downey Jr. - Oppenheimer Nhạc phim gốc Ludwig Göransson - Oppenheimer Tuyển diễn viên Susan Shopmaker - The Holdovers Quay phim xuất sắc Hoyte van Hoytema - Oppenheimer Dựng phim xuất sắc Jennifer Lame - Oppenheimer Thiết kế sản xuất Shona Heath, James Price, Zsuzsa Mihalek - Poor Things Thiết kế trang phục Holly Waddington - Poor Things Trang điểm và làm tóc Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston - Poor Things Âm thanh xuất sắc Johnnie Burn, Tarn Willers - The Zone of Interest Kỹ xảo xuất sắc Simon Hughes - Poor Things Phim hoạt hình ngắn của nước Anh Crab Day Phim ngắn Anh xuất sắc Jellyfish and Lobster Gương mặt mới được công chúng yêu thích Mia McKenna-Bruce