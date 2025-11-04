Trực thăng quân sự Philippines rơi khi làm nhiệm vụ cứu trợ bão Kalmaegi

Theo thông báo của PAF, chiếc trực thăng là một trong bốn máy bay cất cánh từ thành phố Davao đến Butuan để tiến hành đánh giá thiệt hại và nhu cầu khẩn cấp sau cơn bão.

“Liên lạc với chiếc trực thăng đã bị mất khiến lực lượng chức năng ngay lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn” thông cáo nêu rõ.

Hiện trường vụ rơi trực thăng ở đảo Mindanao, Philippines ngày 4/11. Ảnh: ABS-CBN

PAF cho biết thêm, một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để xác định nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến vụ tai nạn. Giới chức không nêu rõ trên trực thăng có bao nhiêu người và tình trạng của họ ra sao. "Thông tin chi tiết sẽ được công bố khi được xác minh" cơ quan này cho biết.

Super Huey là dòng trực thăng được Không quân Philippines sử dụng phổ biến trong các nhiệm vụ vận chuyển, cứu hộ thiên tai và tiếp tế, đặc biệt tại những khu vực xa xôi hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết xấu.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh khu vực Mindanao vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả bão Kalmaegi, cơn bão gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Philippines.

Nguồn: Tân Hoa Xã