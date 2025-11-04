Đã có trường hợp tử vong đầu tiên do bão Kalmaegi: Hàng trăm nghìn người ảnh hưởng, phải sơ tán khẩn cấp

Theo cập nhật từ truyền thông Philippines, cơn bão mạnh Kalmaegi (tên địa phương: Tino) đã đổ bộ vào thị trấn Silago, tỉnh Southern Leyte, miền Trung Philippines vào đêm 3/11, rạng sáng 4/11, mang theo sức gió lên tới 185 km/h và mưa xối xả suốt nhiều giờ. Đây được ghi nhận là cơn bão thứ 20 trong năm 2025 đổ bộ nước này.

Trong khi người dân được lệnh sơ tán khẩn do ảnh hưởng lũ quét của cơn bão, một người đàn ông cao tuổi tại địa phương đã không kịp rời khỏi nhà, bị dòng nước lũ cuốn trôi khi bão vừa ập đến. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận trong đợt thiên tai này.

Hiện truyền thông nước này vẫn chưa thông tin rõ về danh tính nạn nhân tử vong. Các hãng tin ghi nhận đây là một người cao tuổi, không nêu rõ tên, chính xác độ tuổi, gia cảnh hay nơi cư trú cụ thể.

1 người được xác định là người cao tuổi, đã tử vong do lũ cuốn trong cơn bão Kalmaegi (Ảnh Reuters)

Giới chức Philippines cho biết vụ việc xảy ra khi nước dâng lên đột ngột, khiến nạn nhân không kịp di chuyển đến khu trú ẩn an toàn. Lực lượng cứu hộ đã cố gắng tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, song không kịp cứu sống ông. Tại thời điểm đó, nhiều khu vực lân cận ở Southern Leyte cũng chìm trong nước, hệ thống điện và liên lạc bị gián đoạn hoàn toàn.

Cuộc sống của hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo đỏ, yêu cầu người dân ở vùng trũng thấp và ven biển rời khỏi nhà. Theo Ủy ban Quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), hơn 150.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Southern Leyte, Cebu và Negros Occidental. Tính đến sáng 4/11, gần 60.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa bão và ngập lụt.

Báo cáo của Philippine News Agency (PNA) cho biết, ít nhất 5 đường dây truyền tải điện cao thế tại khu vực Visayas và Mindanao đã bị hư hại, khiến hàng loạt tỉnh thành chìm trong bóng tối. Việc tiếp cận các khu vực bị mất điện gặp khó khăn do mưa lớn và gió giật liên tục. Trong khi đó, hệ thống thông tin di động và internet ở nhiều vùng ven biển bị gián đoạn, gây cản trở cho công tác cứu hộ và liên lạc khẩn cấp.

Hàng trăm nghìn người dân phải sơ tán khẩn cấp do bão Kalmaegi đổ bộ (Video Reuters)

Cơn bão không chỉ ảnh hưởng tới đời sống người dân mà còn khiến hoạt động giao thông tê liệt trên diện rộng. Theo Reuters, hơn 160 chuyến bay nội địa bị hủy, hàng loạt chuyến phà và tàu hàng phải dừng hoạt động do sóng cao trên 3 mét và gió giật mạnh.

Tại thành phố Cebu và Talisay, nhiều khu dân cư ngập sâu đến nửa mét, ô tô và xe máy bị nhấn chìm trong nước. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân phải di chuyển trong dòng nước đục ngầu, mang theo đồ đạc và vật nuôi tìm nơi trú ẩn. "Nước dâng nhanh chỉ trong vài phút, chúng tôi không kịp mang gì ngoài giấy tờ", một cư dân ở Talisay chia sẻ với truyền thông địa phương.

Thêm hình ảnh về tình trạng ngập ở những nơi bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi Các hộ dân phải sơ tán ngay trong đêm (Ảnh Pia.gov)

Bão Kalmaegi - Cơn bão thứ 20 trong năm đổ bộ Philippines

Theo Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), Kalmaegi hiện di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dù có thể suy yếu đôi chút khi đi qua địa hình đồi núi, bão vẫn được dự báo giữ cường độ mạnh và có khả năng tái tăng cấp khi ra Biển Tây Philippines.

PAGASA cũng cảnh báo, lượng mưa lớn kéo dài kết hợp địa hình dốc có thể gây sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh miền Trung và Nam Luzon trong 24–48 giờ tới. Sóng biển cao, gió mạnh và thủy triều dâng tiếp tục đe dọa các cộng đồng ven biển, đặc biệt là những khu vực vừa trải qua mưa lớn liên tục.

Theo The Guardian, Kalmaegi là cơn bão nhiệt đới thứ 20 đi vào Philippines trong năm nay, còn ít nhất 3-5 cơn bão có thể xuất hiện vào cuối tháng 12. Đây là một con số cao bất thường, cao hơn so với lượng bão mọi năm đổ bộ nước này. Các chuyên gia khí tượng cho rằng sự gia tăng cả về số lượng lẫn cường độ bão là dấu hiệu rõ rệt của biến đổi khí hậu, khi nhiệt độ đại dương tăng khiến các hệ thống bão tích tụ năng lượng mạnh hơn.

Bão Kalmaegi là cơn bão thứ 20 trong năm nay đổ bộ trực tiếp vào Philippines (Ảnh HKO)

Nhà cửa bị phá hủy do bão ở Cebu (Ảnh: CDN)

Trong khi cơn bão đang tiếp tục di chuyển ra biển, nhà chức trách Philippines vẫn duy trì cảnh báo cấp cao và khuyến nghị người dân không trở về nhà cho đến khi có thông báo an toàn. Lực lượng cứu hộ, quân đội và Hội Chữ thập đỏ đang được huy động tối đa để hỗ trợ người dân tại các khu sơ tán và khắc phục hậu quả sau bão.

Nguồn tham khảo: Reuters, Philippine News Agency (PNA), The Guardian, ABS-CBN News