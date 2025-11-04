Trung Quốc gia hạn miễn thị thực cho du khách Nhật Bản

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: "Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa ở mức độ cao, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giao lưu nhân dân".

Trung Quốc cũng công bố việc gia hạn tương tự các thỏa thuận miễn thị thực cho công dân Pháp, Đức, Italy và các quốc gia khác. Theo đó, du khách được phép lưu trú tại Trung Quốc tối đa 30 ngày mà không cần thị thực, kể cả người đi du lịch và người đi công tác.

Trước đây, trong giai đoạn 2003 - 2020, Trung Quốc đã cho phép công dân Nhật Bản nhập cảnh mà không cần thị thực với thời gian lưu trú tối đa 15 ngày. Tuy nhiên, chính sách này đã bị tạm dừng kể từ tháng 3/2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trước khi được khôi phục vào tháng 11/2024, cho phép công dân Nhật Bản lưu trú tại Trung Quốc trong vòng 30 ngày mà không cần xin thị thực.

Việc khôi phục chương trình này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước theo tinh thần cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Takaichi bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) cuối tháng 10 vừa qua. Trong đó, hai bên tái khẳng định chủ trương thúc đẩy "quan hệ đối tác chiến lược cùng có lợi" và thống nhất cần tăng cường trao đổi nhân dân giữa hai nước.