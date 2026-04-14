Trong nhà có 7 thứ này, "ăn cắp tiền điện" còn hơn cả điều hòa, bảo sao hóa đơn tăng mãi

Không phải lúc nào điều hòa cũng là “thủ phạm chính” khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, bởi bên cạnh đó còn có nhiều thiết bị hoạt động liên tục hoặc sử dụng thường xuyên với mức tiêu thụ đáng kể.

Tủ lạnh hoạt động không ngừng nghỉ

Tủ lạnh là thiết bị gần như không bao giờ tắt, vận hành 24/7 để bảo quản thực phẩm. Mức tiêu thụ điện của thiết bị này khá ổn định: tủ mini dùng khoảng 10–15 kWh mỗi tháng, tủ cỡ trung dao động từ 30–45 kWh, trong khi các dòng dung tích lớn có thể tiêu hao 50–65 kWh/tháng. Tuy nhiên, với các mẫu tủ đời cũ, hiệu suất làm lạnh giảm khiến điện năng tiêu thụ tăng cao hơn đáng kể so với các dòng tiết kiệm điện hiện đại.

Bếp điện sử dụng hằng ngày

Bếp điện, bao gồm bếp từ và bếp hồng ngoại, được xem là một trong những thiết bị “ngốn điện” hàng đầu trong gia đình. Nếu sử dụng trung bình khoảng 3 giờ mỗi ngày, bếp đơn có thể tiêu thụ 85–95 kWh/tháng, còn bếp đôi có thể lên tới 170–190 kWh/tháng. Khác với điều hòa chỉ dùng theo mùa, bếp điện gắn liền với sinh hoạt hằng ngày nên ảnh hưởng trực tiếp đến hóa đơn điện. Đặc biệt trong thời tiết nóng, quá trình làm nguội sau khi nấu cũng tiêu tốn thêm điện năng.

Bình nóng lạnh bật liên tục

Một bình nóng lạnh dung tích 20 lít, nếu chỉ bật khoảng 1 giờ mỗi ngày, sẽ tiêu thụ khoảng 70–80 kWh/tháng. Tuy nhiên, nếu duy trì hoạt động liên tục, con số này có thể tăng vọt lên 320–340 kWh/tháng. Thói quen bật bình cả ngày để “tiện dùng” không chỉ khiến tiền điện tăng mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

Máy tính để bàn: tiêu hao âm thầm

Máy tính để bàn cũng là thiết bị tiêu thụ điện đáng kể, nhất là với những người làm việc tại nhà. Một bộ PC chạy trung bình 12 giờ/ngày có thể tiêu tốn 72–75 kWh/tháng. Với các cấu hình cao, sử dụng card đồ họa rời hoặc màn hình lớn, mức tiêu thụ còn tăng hơn nữa, đặc biệt với người làm đồ họa, dựng phim hoặc chơi game nặng.

Máy sấy quần áo

Máy sấy quần áo có công suất khoảng 2.200W, mỗi giờ tiêu thụ trung bình 1,3 kWh điện. Nếu sử dụng hàng ngày, mỗi lần sấy 2 tiếng sẽ tiêu hao khoảng 2,6 kWh, tương đương chi phí khoảng 195.000 đồng mỗi tháng. Với công nghệ bơm nhiệt, chi phí có thể giảm xuống còn khoảng 90.000 đồng/tháng khi dùng chế độ sấy thông thường và khoảng 105.000 đồng nếu sử dụng chế độ khử trùng. Tuy vậy, đây vẫn là mức tiêu hao không nhỏ đối với một thiết bị gia dụng.

Nồi cơm điện

Nồi cơm điện công suất khoảng 500W, nếu sử dụng 2 giờ mỗi ngày, sẽ tiêu thụ khoảng 20–25 kWh/tháng. Đáng chú ý, việc giữ ấm trong thời gian dài hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần có thể khiến lượng điện tiêu hao tăng lên đáng kể, thậm chí cao hơn 1,5 lần so với chỉ nấu cơm thông thường.

Tivi tiêu hao điện năng ở chế độ chờ

Một chiếc TV LCD công suất khoảng 150W, nếu bật 5 giờ mỗi ngày, sẽ tiêu thụ khoảng 20–25 kWh/tháng. Các dòng cao cấp như OLED hay QLED có mức tiêu thụ còn lớn hơn. Ngoài ra, việc để tivi ở chế độ chờ thay vì tắt nguồn hoàn toàn cũng khiến điện năng tiếp tục bị tiêu hao, dù không nhiều nhưng tích lũy lâu dài sẽ trở thành khoản chi phí đáng kể.

Các thiết bị khác cũng góp phần tăng hóa đơn điện

Ngoài những thiết bị kể trên, nhiều vật dụng khác cũng tiêu thụ điện không hề nhỏ. Lò vi sóng công suất 1.000W nếu sử dụng khoảng 30 phút mỗi ngày sẽ tiêu hao 10–20 kWh/tháng. Trong khi đó, các thiết bị mạng như modem, router Wi-Fi hay camera an ninh chỉ tiêu thụ khoảng 8–12 kWh/tháng, nhưng do hoạt động liên tục 24/7 nên tổng mức điện năng cộng dồn cũng đáng lưu ý, đặc biệt với những gia đình sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc.

Có thể thấy, hóa đơn tiền điện không chỉ phụ thuộc vào một thiết bị duy nhất mà là tổng hòa của nhiều yếu tố trong sinh hoạt hàng ngày. Việc sử dụng hợp lý, tắt thiết bị khi không cần thiết và lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm điện sẽ giúp giảm đáng kể chi phí lâu dài.

