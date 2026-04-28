Trồng cây “nở là hái ra tiền”, cặp vợ chồng ở Nghệ An thu tiền triệu mỗi ngày

Hà Hằng - Hà Đan , Theo www.nguoiduatin.vn 07:54 28/04/2026
Về quê hương những ao hồ, ruộng trũng bị bỏ hoang, vợ chồng chị Thế trăn trở tìm hướng khai thác hiệu quả hơn. Anh chị đã quyết định trồng loài hoa gắn liền với quê hương - “nở là hái ra tiền”. Mỗi ngày lội bùn, hái hàng trăm bông cho thu nhập tiền triệu.

Dẫn chúng tôi tham quan những hồ sen, chị Trần Thị Thế (SN 1989) và anh Trần Công Ngà (SN 1986), trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cho biết đây là thành quả sau nhiều năm khởi nghiệp. Năm nay, sen nở sớm hơn khoảng một tháng, nên thời điểm này vợ chồng anh chị đang tất bật lội bùn thu hoạch để kịp cung ứng cho khách hàng.

Từng tốt nghiệp cao đẳng và làm đủ thứ nghề tự do nhưng chị Thế luôn đau đáu về ước mơ được làm giàu trên quê hương của mình. Nhìn những ao hồ, ruộng trũng bị bỏ hoang, vợ chồng chị Thế trăn trở tìm hướng đi mới để đạt được hiệu quả kinh tế hơn. Sau khi nghiên cứu, người phụ nữ này quyết định trồng loại hoa sen gắn liền với quê hương mình.

“Năm 2013 tôi bắt đầu thực hiện việc trồng sen. Lúc đầu, tôi chỉ dám trồng thử nghiệm sen ở diện tích nhỏ và học hỏi kinh nghiệp trong việc trồng sen của những người đi trước. Ngoài ra tôi còn phải dành thời gian sưu tầm nhiều loài sen khác nhau, tìm hiểu về đặc tính sinh học và điều kiện thổ nhưỡng - từ đó tìm ra giống sen phù hợp”, chị Thế chia sẻ.

Khi đã tìm được giống sen phù hợp, vợ chồng chị Thế đấu thầu thêm các ao, đầm trong xã mở rộng diện tích, cải tạo mặt bằng, phủ xanh những vùng đất trũng bằng nhiều giống sen khác nhau. Hiện tại, gia đình chị Thế có khoảng 4ha, trồng các giống như: sen Quan Âm, Bách Diệp Hồ Tây, sen Bỉ Ngạn…Việc trồng sen trên diện tích lớn, vừa tạo sinh kế, mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa góp phần hình thành cảnh quan phục vụ du khách khi về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Theo chị Thế, năm nay nắng nóng đến sớm nên sen nở sớm hơn khoảng một tháng so với mọi năm. Trung bình mỗi ngày, gia đình chị thu hoạch 400-500 bông sen. Giá bán buôn dao động từ 3.000-5.000 đồng/bông, trong khi giá bán lẻ tại chợ khoảng 8.000-10.000 đồng/bông. Vào tháng cao điểm, thu nhập của gia đình đạt hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Năm nay, vợ chồng chị Thế càng thêm phấn khởi khi trong đầm xuất hiện một bông sen Tịnh Đế - hiện tượng hiếm gặp khi hai bông sen cùng mọc trên một cuống, biểu trưng cho sự thanh tao, may mắn và phu thê hòa hợp. Từ xa xưa, loài sen này được xem là điềm lành, thường dùng để tiến vua. Từ khi nhú búp đến lúc nở mất khoảng 6-7 ngày, sau đó hoa giữ được 3-4 ngày trước khi tàn. Gia đình chị kỳ vọng sự xuất hiện của bông sen đặc biệt này sẽ mang lại một mùa vụ bội thu.

Việc thu hoạch sen hoàn toàn thực hiện thủ công. Người trồng phải lội bùn sâu, ngâm mình dưới nước trong thời gian dài để hái từng bông. Chị Thế cho biết, trước đây nhiều hồ đập bị bỏ trống, bèo phát triển. Từ khi sen được trồng phủ kín, không gian trở nên trong lành, cảnh quan đẹp hơn, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân và góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

Sen sau khi thu hoạch số nhiều sẽ được cung cấp vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, phục vụ du khách dâng lễ, tham quan tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài cung cấp trong tỉnh, gia đình chị Thế còn cung cấp cho các khu vực lân cận khác.

Hoa đạt chuẩn là những bông đủ độ lớn, cánh còn khép, chưa mở tai để đảm bảo độ tươi khi đến tay khách. Khâu cắt, bó và vận chuyển cũng cần nhẹ tay để tránh dập cánh, ảnh hưởng chất lượng.

Cây sen đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế gắn với du lịch cho địa phương, khi Kim Liên dần trở thành điểm đến hấp dẫn du khách tham quan, thưởng ngoạn. Việc phát triển sen cũng góp phần tạo dựng môi trường sinh thái xanh, sạch, giàu ý nghĩa trên quê hương Bác. Ông Biện Văn An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Liên (Nghệ An), cho biết những năm gần đây, nhiều diện tích ruộng trũng, sâu đã được cải tạo để trồng sen, với tổng diện tích toàn xã hơn 100 ha. Hoa sen không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tạo không gian sinh thái và trở thành điểm nhấn cảnh quan của địa phương.

