Trồng cây “nở là hái ra tiền”, cặp vợ chồng ở Nghệ An thu tiền triệu mỗi ngày

Năm nay, vợ chồng chị Thế càng thêm phấn khởi khi trong đầm xuất hiện một bông sen Tịnh Đế - hiện tượng hiếm gặp khi hai bông sen cùng mọc trên một cuống, biểu trưng cho sự thanh tao, may mắn và phu thê hòa hợp. Từ xa xưa, loài sen này được xem là điềm lành, thường dùng để tiến vua. Từ khi nhú búp đến lúc nở mất khoảng 6-7 ngày, sau đó hoa giữ được 3-4 ngày trước khi tàn. Gia đình chị kỳ vọng sự xuất hiện của bông sen đặc biệt này sẽ mang lại một mùa vụ bội thu.