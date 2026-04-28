Người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương, nghi bị sát hại tại nhà riêng

Tối 27/4, lãnh đạo xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người phụ nữ tử vong tại nhà nghi bị sát hại.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vào khoảng 19h cùng ngày, người dân sống gần nhà mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980) tại thôn Đại Thịnh bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ bên trong.

Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện chị H. đã tử vong, trên người có vết thương, xung quanh có ghi nhận có vết máu và một con dao tại hiện trường.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Sơn Tiến phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra và truy bắt nghi phạm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng tình nghi gây ra án mạng là H.H.T. (SN 1974, trú cùng thôn Đại Thịnh). Trong đêm, công an khẩn trương truy tìm nghi phạm đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân đã ly hôn và đang sinh sống cùng mẹ đẻ. Con của chị H. hiện đang đi du học ở nước ngoài.