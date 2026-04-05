Anh nông dân SN 1990 hốt hoảng bắt gặp 'vị khách' chứa chất kịch độc trong vườn: Công an lập tức xuất hiện gây ngỡ ngàng

Theo thông tin từ Công an xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng (thuộc tỉnh Đắk Nông trước đây) cho biết, đơn vị đã phối hợp thả một con rắn hổ mang chúa do người dân tự nguyện giao nộp về lại môi trường tự nhiên.

Hình ảnh con rắn hổ mang chúa bò vào nhà rẫy của người dân

Theo đó, ngày 02/4, anh Phan Thanh Tuyên (sinh năm 1990, trú tại bon Ja Răh, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng) trong lúc ở nhà rẫy tại khu vực bờ đập thủy lợi Đăk Mhang, anh phát hiện một cá thể rắn hổ chúa bò vào khu vực sinh hoạt.

Nhận thức được đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm nhóm IB cần được bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, anh đã chủ động liên hệ và giao nộp cá thể rắn cho Công an xã.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Nâm Nung đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quảng Phú tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng của cá thể rắn và nhanh chóng thả về môi trường tự nhiên. Việc làm này không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực mà còn góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Hành động của anh Phan Thanh Tuyên là một tấm gương tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần chấp hành pháp luật và ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng. Qua đó, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, không săn bắt, mua bán hay tàng trữ trái phép động vật hoang dã; khi phát hiện các loài quý hiếm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng; đồng thời chung tay gìn giữ môi trường sống và hệ sinh thái tự nhiên.