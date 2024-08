Ngày 23/8 vừa qua, nhiều fan của Ariana Grande và cộng đồng yêu nhạc Âu Mỹ có lẽ sẽ giật mình khi nhận ra đã tròn 7 năm trôi qua từ 23/8/2017 - ngày ấn định cho đêm diễn The Dangerous Woman Tour của Ariana Grande dự định diễn ra tại SVĐ Quân khu 7, TP. HCM. Lần đầu tiên một ngôi sao trẻ quốc tế đang nổi tiếng đỉnh cao mang tour diễn về Việt Nam khiến các khán giả “đứng ngồi không yên", nhưng cuối cùng, giấc mơ được đón thần tượng lại chịu số phận hẩm hiu, một cú sốc tinh thần khó vượt qua khi bị huỷ chỉ 5 tiếng trước giờ diễn.



SVĐ Quân Khu 7 trong ngày "định mệnh" cách đây tròn 7 năm!

Sự kiện Ariana Grande mang The Dangerous Woman Tour về Việt Nam được đánh giá là một trong những sự kiện đình đám nhất năm 2017 đối với các khán giả trẻ. Hai hạng vé đắt nhất của tour diễn cũng "cháy" sạch trước hai tháng, khán giả từ nhiều quốc gia khác nhau cũng cất công bay sang Việt Nam,... để được chiêm ngưỡng giọng ca Side To Side lúc bấy giờ.

2h sáng ngày 22/8, Ariana Grande và đông đảo ekip của mình đã có mặt tại Việt Nam, đồng thời sân khấu sau đó cũng được set-up trong sân vận động Quân khu 7 khiến cho các fan càng thêm chắc chắn và mong chờ một đêm nhạc đẳng cấp quốc tế cùng Ariana Grande mà chẳng mảy may về việc sắp xảy ra.

Sân khấu năm đó đã được dựng lên.

Thế nhưng, chỉ trước giờ G đúng 5 tiếng đồng hồ, Ariana Grande đã khiến người hâm mộ của mình bàng hoàng, thất vọng tột độ khi thông báo hủy show bằng một story trên Instagram chỉ tồn tại trong vòng 24h của mình. Hàng ngàn người hâm mộ tới địa điểm biểu diễn sớm với gương mặt thất thần, thậm chí bật khóc giữa trời mưa chỉ mong đây là một trò đùa của cộng đồng mạng.

Ariana Grande thông báo nữ ca sĩ gặp vấn đề về sức khoẻ, cụ thể là về tai mũi họng và giọng hát. Bác sĩ của cô đã khuyên phải ngưng biểu diễn ngay lập tức. Những nội dung được nữ ca sĩ đăng tải cũng trở thành một trong những nội dung gây dấu ấn, in đậm trong kí ức của fan đến tận thời điểm bây giờ, nhất là câu mở đầu "My babes in Vietnam..." mang đậm mùi "chết chóc": "Các bạn ở Việt Nam ơi, tôi xin lỗi từ tận đáy lòng nhưng tôi thực sự đang có vấn đề về sức khỏe trong lúc này. Tôi đã đến Việt Nam, rất hào hứng để chuẩn bị biểu diễn nhưng bác sĩ lại không cho phép tôi thực hiện show diễn với các bạn tối nay! Tôi cực kì xin lỗi, không gì khiến tôi ghét hơn điều này. Tôi hứa sẽ đền bù cho các bạn trong tương lai. Yêu các bạn và cảm ơn vì đã thông cảm..."

Đoạn story "chết chóc" của Ariana Grande 7 năm vẫn khó ai quên!

Ngay sau đó, chủ nhân hit Side To Side cũng rời đi ngay trong đêm, không xuất hiện dù chỉ 1 giây để chào fan tại Việt Nam - những người đã chờ cô hơn 3 tháng ròng kể từ ngày thông tin show diễn được xác nhận.



Điều khiến fan đau lòng hơn nữa là chỉ 3 ngày sau khi đột ngột hủy diễn ở Việt Nam vì lý do sức khỏe, Ariana Grande tiếp tục chuyến lưu diễn điểm đến mới là Trung Quốc dù fan đặt nghi vấn cho số phận cho các show tại đất nước tỷ dân. Tối ngày 26/8, giọng ca Into You biểu diễn tại sân khấu LeSports Center, Bắc Kinh với sức khoẻ và nguồn năng lượng dồi dào, không có bất kỳ dấu hiệu gì về căn bệnh mà cô từng gặp phải ở địa điểm trước đó tại Việt Nam.

Điều này khiến các fan Việt đặt câu hỏi chấm “to đùng" bởi trước đó còn có thông tin tuyên bố cô nàng bị sốt tới 38 độ, nhưng ngay sau khi có tin huỷ show, nữ ca sĩ ngay lập tức di chuyển cho những đêm diễn cháy vé tiếp theo tại Trung Quốc.

Ariana Grande trình diễn trong The Dangerous Woman Tour.

Có thể Ariana sẽ không nhớ, nhưng dòng chữ "My babes in Vietnam, I apologized..." được xem là vết thương lòng khó quên trong lòng các fan, cùng lời hứa sẽ bù đắp cho fan Việt mà mãi chẳng thấy cô nàng thực hiện.

Sau đêm diễn tại Việt Nam, giọng ca người Mỹ cũng “không tha" cho khán giả tại Mỹ khi huỷ show sát giờ tại một số địa điểm như Las Vegas, New York,... với tuyên bố liên quan đến bệnh viêm phổi. Một thời gian sau, trong khuôn khổ tour diễn Sweetener - kế nhiệm của The Dangerous Woman Tour, cô nàng cũng đưa ra quyết định huỷ show nhưng đã rút kinh nghiệm, chuyển sang “bù đắp” cho fan bằng "dời lịch" sang ngày 24, 25/11 cùng năm.

Không biết bao giờ Ariana Grande - nữ ca sĩ hiện đang có kênh YouTube đạt 54,5 triệu lượt subcribes mới “rút kinh nghiệm" và bù đắp cho các fan tại Việt Nam đây khi đã 7 năm trôi qua chưa thấy cô nàng thực hiện lời hứa sang Việt Nam. Album mới của cô nàng cũng vừa được tung ra và Việt Nam đang sẵn sàng để đón chờ sự trở lại của các ngôi sao quốc tế hơn bao giờ hết!