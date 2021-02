Trở về từ Trung Quốc, đoàn WHO nói SARS-CoV-2 không khởi nguồn từ Vũ Hán mà có thể từ... Đông Nam Á

Nhóm điều tra của WHO tổ chức họp báo (Ảnh: AP)

Đoàn WHO: Nhất trí về nội dung báo cáo

Tờ The New York Times (NYT) hôm 14/2 đưa tin, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày, Tiến sĩ Peter Daszak, thành viên nhóm chuyên gia WHO tới Trung Quốc truy xuất nguồn gốc dịch bệnh Covid-19, cho biết, virus SARS-CoV-2 ban đầu có thể bắt nguồn từ loài dơi ở miền nam Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, sau đó lây lan đến chợ hải sản Hoa Nam (Vũ Hán).

Ông nhấn mạnh rằng, đây là một cách tiếp cận "cần được lưu ý". Virus do dơi mang theo sẽ lây nhiễm sang động vật hoang dã trong trang trại, nhân viên hoặc những loài động vật như chồn sương, lửng, lửng chó và cầy hương trong trang trại đều có thể bị nhiễm virus.

Sau đó, những động vật này đã được vận chuyển đến các khu chợ như chợ hải sản Hoa Nam Vũ Hán hoặc nhân viên trang trại đã bị nhiễm virus xâm nhập vào chợ, điều này có thể khiến virus phát tán rộng hơn.

Đoàn chuyên gia WHO đến Trung Quốc điều tra (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, ông Daszak khẳng định, phần lớn các thành viên của nhóm chuyên gia phủ nhận giả thuyết SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm. Chuyên gia này nói rằng đây là khả năng không đáng nghiên cứu thêm.



Bên cạnh đó, theo Nhật báo Trung Quốc, trưởng nhóm điều tra WHO Peter Ben Embarek cho biết hôm 15/2 rằng, nhóm chuyên gia đã được sự thống nhất về báo cáo tổng kết trong việc truy xuất nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và sẽ hoàn thành báo cáo trong vài ngày tới.

Ông này nhấn mạnh, trọng tâm của bản báo cáo này là nhóm chuyên gia đã đạt được sự thống nhất về kết quả điều tra, kết luận nghiên cứu và hướng nghiên cứu trong tương lai, không có trường hợp bên này ảnh hưởng đến kết luận của bên kia.

Chuyên gia WHO tán dương TQ

Trước đó, vào ngày 12/2, NYT đã đăng tải bài viết có tiêu đề "Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu quan trọng trong cuộc điều tra của WHO", nêu rõ rằng việc Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu vào thời điểm bùng dịch ban đầu, gây khó khăn cho công tác nghiên cứu của các chuyên gia WHO trước khi đến Trung Quốc, làm dấy lên những tranh cãi trái chiều.

Tuy nhiên, ngay vào ngày hôm sau, 13/2, Tiến sĩ Daszak đã chia sẻ ý kiến trên tài khoản Twitter cá nhân, bác bỏ thông tin của NYT. Ông nói: "Đây không phải là kinh nghiệm mà tôi có được khi thực hiện nhiệm vụ của WHO. Là người phụ trách trong nhóm công tác về động vật và môi trường, tôi cảm thấy rằng các đồng nghiệp Trung Quốc rất thẳng thắn và đáng tin cậy. Chúng tôi đã thu được dữ liệu mới quan trọng (trong quá trình điều tra) và chúng tôi cũng đã tìm hiểu thêm được nhiều thông tin về con đường phát tán của virus".

Bà Thea K Fischer, một thành viên khác của nhóm điều tra, cũng nói rằng báo cáo của NYT đã bóp méo nghiêm trọng những phát biểu của bà. Bà khẳng định, đó không phải là những kinh nghiệm mà bà đạt được trong nhóm dịch tễ học. "Phía Trung Quốc và nhóm dịch tễ học quốc tế đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Các cuộc thảo luận sôi nổi (của chúng tôi) cũng phản ánh mức độ tham gia cao (từ phía Trung Quốc). Nhiều phát biểu của chúng tôi bị bóp méo nghiêm trọng, phủ bóng đen lên các công trình khoa học quan trọng".