Trò tranh thủ đắp chăn đi ngủ trong lúc thầy cô say sưa giảng bài, sự thật trần trụi học online là đây

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, nhiều trường học, cơ sở giáo dục trên cả nước đã tiếp tục triển khai mô hình học trực tuyến trên nền tảng Internet. Mục tiêu chính là nhằm đảm bảo sức khoẻ, tránh lây lan dịch bệnh cho cộng đồng cũng như cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh, sinh viên và theo kịp tiến độ giảng dạy.

Chưa biết mô hình này hiệu quả đến đâu, nhưng tình trạng "cô say sưa giảng - trò say sưa ngủ" chắc chắn không còn xa lạ ở nhiều lớp học. Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một nữ sinh đang say sưa ngủ trong khi máy tính học online, sách vở, bút thước vẫn để ngay trước mặt.

Sách vở, laptop học online để ngay trước mặt nhưng vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ kéo đến. (Nguồn ảnh: KSC)

Dưới phần bình luận, những hình ảnh bóc trần sự thực học online được cư dân mạng chia sẻ. (Nguồn ảnh: KSC)

Hình ảnh này đã mau chóng nhận được rất nhiều sự "đồng cảm" từ phía cư dân mạng, dường như học online trên ghế sofa, nằm đắp chăn trên giường lúc học online rồi ngủ quên lúc nào không hay đã trở nên không còn xa lạ. Dưới bài đăng, nhiều người không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc học online cực kì "bá đạo" của thành viên trong gia đình, cũng như những màn lột tả đầy chân thực về sự thật khi học online,.

Tài khoản Facebook M.H chia sẻ: "Ngày nào mình cũng được cô giáo nhắn hỏi dậy chưa còn vào học nhưng mình toàn thức dậy khi mọi người đã kết thúc bài giảng".

"Bật điện thoại điểm danh xong tắt máy đi ngủ tiếp nhưng đến lúc bố mẹ gọi xuống làm việc nhà thì lại bảo là con đang học.", bạn N.N chia sẻ.

Bạn P.T bình luận: "Em mình học trong bóng tối và chỉ nằm trên giường, máy tính bật học online, máy tính chỉ cắm một bên tai nghe, để chế độ chơi game tự động còn điện thoại để chơi một game khác."

"Hôm nay cô điểm danh, mình đang nằm ngủ cạnh laptop thế là vội bật dậy, cô hỏi thì bảo là em vừa chạy ra ngoài một tí", Tài khoản P.M cho hay.