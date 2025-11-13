Trở thành “Trai đảm trăm điểm”: Nghệ thuật chinh phục crush từ Quang Hùng MasterD

Không phải ngẫu nhiên mà Quang Hùng MasterD khuyên cánh mày râu trở thành "trai đảm trăm điểm" để ghi điểm với crush. Bởi lẽ, theo "tổng tài" (biệt danh của fan gọi Quang Hùng MasterD), "trai đảm trăm điểm" là hình mẫu ai cũng có thể trở thành - đó là những anh chàng bản lĩnh trong công việc, có sự nghiệp riêng mà vẫn giữ sự tinh tế trong đời sống và sẵn sàng san sẻ việc nhà với phái nữ. Họ xem đó như một trách nhiệm, là ngôn ngữ biểu đạt tình yêu thương.

Chén đĩa sạch bong, nàng cho thêm điểm cộng

Người ta hay nói "đường đi đến trái tim phải đi ngang qua… dạ dày", vì vậy mỗi lần muốn "đốn tim" ai, người ta thường nấu những món ăn ngon. Vậy, sau bữa ăn thì sao, ai sẽ là người rửa chén? Quang Hùng MasterD rất tâm lý khi mạnh dạn "nhận trách nhiệm" về cho phái mạnh: "Em (trai) phải biết rửa chén, không những cần gọn gàng giải quyết đống bát đũa mà còn cần tinh tế chọn nước rửa chén Power100 Natural tinh dầu bưởi tây. Rửa chén vừa sạch kin kít, vừa thơm với độ pH 5.5 dịu nhẹ da tay, đặc biệt còn có thêm vòi nhấn tiện lợi".

Khéo rửa chén sẽ có được lòng nàng

Quần áo lưu hương cho nàng vấn vương

Với sự tinh tế của mình, Quang Hùng MasterD hiểu rằng các nàng thường rất tinh ý, không chỉ để ý đến cách ăn mặc gọn gàng mà còn đánh giá cao sự thơm tho, sạch sẽ từ quần áo. Vậy nên, tuyệt chiêu số hai của chủ nhân hit "Thuỷ triều" là nâng cấp kỹ năng giặt đồ để quần áo vừa sạch vừa lưu hương lâu, luôn sẵn sàng cho mọi cuộc hẹn. "Người tới cửa đã thoảng hương, áo quần là lượt, ai không xiêu lòng" - một netizen bình luận dưới clip của Quang Hùng.

Bí quyết được Quang Hùng MasterD mách nhỏ chính là sử dụng nước giặt xả Power100 hương nước hoa Pháp quyến rũ. Với điểm cộng là khả năng lưu hương suốt 72 giờ, nước giặt xả 2 trong 1 này sẽ giúp quần áo luôn thơm ngát, hạn chế ẩm mốc ngay cả khi phơi thiếu nắng. Nam ca sĩ còn gật gù bật mí: "Mùi hương này sẽ giúp cô ấy dễ chịu trong từng nhịp thở". Không quá khó để các chàng tự tin hơn trong việc giặt đồ cho người thương rồi nhé, vì mỗi chiếc áo nàng mặc đều mang theo sự quan tâm tinh tế và chu đáo của chàng.

Biết giặt quần áo thơm hương nước hoa Pháp đến 72 giờ sẽ khiến nàng khó quên

Sàn sạch lung linh, crush bước vào là rung rinh

Kết lại bộ cẩm nang lấy trọn trăm điểm từ crush, nam ca sĩ hào hứng cầm cây lau sàn như mic hát, vừa xoay người, vừa tiết lộ tuyệt chiêu cuối: lau sàn sạch bóng. Theo nam ca sĩ, không gian sạch sẽ, thơm mát chính là một vũ khí quyến rũ thầm lặng. Còn làm sao để sàn nhà sạch sẽ, tươi mới hương thiên nhiên chính là một nghệ thuật mà các anh em phải dụng tâm không chỉ ở kỹ năng lau mà còn ở cách chọn nước lau sàn.

Theo đó, "trợ thủ" mà nam ca sĩ tin tưởng bật mí cho các chàng trai ở bước cuối cùng này là nước lau sàn Power100 tinh dầu chanh sả với công thức độc đáo giúp sàn nhà sạch khô sáng bóng nhanh chóng. Hương thơm mát lành từ tinh dầu chanh sả tự nhiên không chỉ xua đuổi côn trùng mà còn tạo cảm giác dễ chịu, như bước vào spa mini tại nhà. Sau khi bắt tay vào lau dọn, không gian nhanh chóng bừng sáng, chắc chắn khiến nàng rung rinh theo kiểu: "nhà sạch thì mát, trời có "nóng ác" thì crush cũng dễ tính như kem" mà "tổng tài" bày tỏ.

Ngay sau khi clip được đăng tải, hàng loạt anh em đã hào hứng áp dụng, tích cực hưởng ứng: "Xem xong clip, nhận ra mấy việc nhỏ mà ghi điểm dữ thật", "Cảm ơn anh trai, chỉ bài rất chuẩn", "Nói trúng tim đen quá, em mới ước tìm được nước lau sàn sạch và mau khô"... Những phản hồi cho thấy, "trai đảm trăm điểm" không phải là hình mẫu xa vời.

Chia sẻ thêm với fan, nam ca sĩ nhắn nhủ: "Muốn có crush dịu hiền thì mau biến hình thành "trai đảm trăm điểm". Bởi chỉ cần có tấm lòng, chịu khó chia sẻ cùng người thương còn việc nhà không khó, vì đã có Power100."

Với ba bí kíp từ Quang Hùng MasterD và sự đồng hành của Power100, các chàng đã có thể trở thành "trai đảm trăm điểm" trong trái tim nàng. Bát đĩa sạch bong, áo quần thơm lâu, sàn nhà sáng bóng - những điều tưởng chừng nhỏ ấy lại chính là phương tiện giúp cánh mày râu bày tỏ sự tinh tế và quan tâm chân thành của mình.