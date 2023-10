Trợ lý Ngọc Trinh đăng khoảnh khắc tươi rói, tiết lộ mong muốn của nữ người mẫu sau khi bị bắt

Những ngày qua, thông tin Ngọc Trinh bị tạm giam 3 tháng về tội "Gây rối trật tự công cộng" sau hành động đăng loạt clip lái xe mô tô nguy hiểm, thái độ thách thức gây xôn xao MXH. Đã 5 ngày kể từ sau khi vụ việc xảy ra, động thái của người thân cận xung quanh nữ người mẫu nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Sau khi Ngọc Trinh bị tạm giam, nhất cử nhất động của Thúy Kiều - trợ lý thân thiết của "nữ hoàng nội y" lọt vào tầm ngắm của netizen. Vì là người chăm sóc cho Ngọc Trinh trong căn hộ hàng chục tỷ đồng, ai nấy đều tò mò liệu vắng mặt nữ người mẫu, trợ lý sẽ ra sao.

Hiện tại, Thúy Kiều đã tắt tính năng bình luận trên các tài khoản MXH của mình. Cô vẫn chăm chỉ bán hàng mặc những ồn ào. Vào ngày 22/10 vừa qua, trợ lý Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng dòng trạng thái: "Dù có chuyện gì xảy ra, Kiều vẫn cố gắng làm việc. Đây là mong muốn của chị". Dù không chỉ đích danh "chị" là ai nhưng netizen đều đoán người mà Thúy Kiều đang nhắc đến là Ngọc Trinh. Có thể thấy, sau khi bị bắt, "nữ hoàng nội y" vẫn muốn trợ lý của mình tiếp quản tốt công việc kinh doanh.

Trợ lý tiết lộ mong muốn của Ngọc Trinh

Thúy Kiều đăng khoảnh khắc cười tươi rói

Trong thời gian gắn bó, dù chỉ là trợ lý nhưng Thúy Kiều luôn được Ngọc Trinh ưu ái hết mực. Ngọc Trinh đi đâu, Thúy Kiều được đi đó. Khi Thúy Kiều than thở không được nghỉ ngơi, Ngọc Trinh lập tức đổi xe rộng rãi hơn. Đến cả khi đi ăn, "nữ hoàng nội y" là người đích thân gọi món, mà còn toàn là món mà Thúy Kiều thích. Là sếp và nhân viên nhưng Ngọc Trinh và trợ lý Thúy Kiều lại thân thiết như chị em trong nhà.

Ở thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Ngọc Trinh. Bên cạnh việc tạm giam bị can, Công an TP.HCM còn tạm giữ mô tô do Ngọc Trinh cầm lái, được xác định là tang vật vụ án.

Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định, khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.