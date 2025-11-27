Triumph "bắt tay" Americano Coffee, lan tỏa thông điệp "Find Your Beauty" đến phụ nữ hiện đại

Cả hai thương hiệu nhận ra điểm chung: khách hàng của họ không chỉ tìm kiếm sản phẩm chất lượng, mà còn trân trọng những trải nghiệm mang lại cảm giác "đúng gu". Chiến dịch hướng đến thông điệp: vẻ đẹp và phong cách xuất phát từ sự tự tin là chính mình, không phải bắt chước bất kỳ ai.

Thương hiệu Americano Coffee và Triumph đã công bố chiến dịch hợp tác "Find Your Beauty"

"Gu" của phụ nữ hiện đại thực sự nằm ở đâu?

Khái niệm "gu" (taste) của phụ nữ hiện đại không còn chỉ giới hạn ở hàng xa xỉ hay việc chạy theo xu hướng. Nó đã được định nghĩa lại, thể hiện rõ nét qua những lựa chọn thường nhật - từ ly cà phê họ uống, không gian họ làm việc, đến cả những quyết định riêng tư ảnh hưởng đến năng lượng cả ngày.

Dẫn dắt xu hướng này là nhóm phụ nữ 22-35, thế hệ thấu hiểu bản thân và có ý thức rõ ràng về bản sắc. Họ đặt tiêu chuẩn cao cho mọi trải nghiệm (đặc biệt là F&B) và kiên quyết từ chối sự "tạm được".

Nắm bắt được insight này, Americano Coffee và Triumph đã tìm thấy tiếng nói chung: Americano Coffee đại diện cho phong cách "uống theo gu"; còn Triumph tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên.

Từng góc nhỏ tại Americano Coffee đều mang đậm hơi thở nghệ thuật

Chọn thức uống hay chọn nội y, đều là chọn "đúng gu"

Những quyết định tưởng chừng đơn giản mỗi sáng lại phản ánh rõ nét "gu" của một người phụ nữ.

Cô ấy có thể chọn một thiết kế không gọng, chất liệu thoáng mát cho một ngày cần di chuyển nhiều. Hoặc, cô ấy cần một phom dáng chuẩn, được thiết kế vừa vặn hoàn hảo để tự tin mặc một chiếc váy ôm trong một cuộc họp quan trọng. Quyết định này, dù rất riêng tư, lại ảnh hưởng trực tiếp đến thần thái và năng lượng của cô ấy.

Tương tự, khi bước vào Americano Coffee, cô ấy không gọi món "hot trend" mà mình không thích. Cô ấy gọi đúng ly nước hợp khẩu vị và tâm trạng: có thể là Americano đá ít đường để tỉnh táo, hoặc nước ép tươi mát để thư giãn.

Cả hai hành động đều xuất phát từ sự thấu hiểu bản thân và từ chối "sự tạm bợ". Đây chính là thông điệp cốt lõi: "Ly cà phê cũng có gu, như cách bạn chọn sự vừa vặn của riêng mình".

Không gian có "gu" dành cho người tinh tế.

"Find Your Beauty in Your Coffee" – Khi vẻ đẹp của phụ nữ không nằm trong tiêu chuẩn, mà trong khoảnh khắc họ là chính mình

Có những vẻ đẹp không cần giới thiệu, không cần định nghĩa hay phán xét. Đó là vẻ đẹp xuất hiện rất tự nhiên – trong ánh mắt tập trung khi lật giở trang sách, trong nụ cười bất chợt khi nghe một câu chuyện vui, hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc thảnh thơi nhìn dòng người qua ô kính với ly cà phê còn ấm.

Tinh thần ấy chính là cảm hứng để Americano Coffee và Triumph tìm thấy điểm giao thoa đặc biệt: khi phụ nữ tự do, phụ nữ đẹp nhất.

Không cần tạo dáng, không cần chuẩn mực – chỉ cần một ly cà phê chuẩn gu, một không gian khiến họ cảm thấy an toàn để thả lỏng và vẻ đẹp sẽ tự khắc tỏa sáng theo cách rất riêng

Tại Americano Coffee, chất cowboy Texas mạnh mẽ được trung hòa bằng ánh sáng vàng ấm, lớp gỗ già màu thời gian và dư vị cà phê đậm đà. Bầu không khí ấy khiến người ta dễ trút bỏ những bận rộn bên ngoài, dễ sống thật và từ đó dễ đẹp theo cách riêng mình.

Không gian phóng khoáng, đậm chất Cowboy Texas

Và có lẽ vì thế, sự kết hợp giữa Triumph - thương hiệu luôn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ và Americano Coffee - nơi con người được là chính mình không chỉ là một chiến dịch marketing, nó là một cuộc gặp gỡ của hai triết lý tương đồng.

Một chương trình hợp tác đầy cảm hứng đã được mở ra: nơi phụ nữ không chỉ thưởng thức ly cà phê mình yêu thích, mà còn được khuyến khích tìm thấy vẻ đẹp của chính mình trong đó - mạnh mẽ, mềm mại, tự tin và đầy bản sắc.

Khách hàng có thể trải nghiệm nhiều hoạt động tại sự kiện

Để mang thông điệp chiến dịch đến gần hơn với khách hàng, Americano Coffee triển khai một customer journey ngay tại cửa hàng.

Khách hàng khi check-in tại photobooth và đăng ký CRM sẽ nhận ngay hai ưu đãi hấp dẫn: voucher Triumph 300.000 đồng (hạn sử dụng 30 ngày) và voucher Americano 30.000 đồng (hạn sử dụng một tuần). Đối với những khách hàng chưa tham gia, PG tại quầy sẽ chủ động giới thiệu chương trình, mời đăng ký CRM và tặng voucher.

Khách hàng khi check-in tại photobooth và đăng ký CRM sẽ nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn

Qua lần hợp tác này, Americano Coffee và Triumph mong muốn lan tỏa một thông điệp: Vẻ đẹp thực sự nằm ở việc hiểu rõ và trân trọng bản thân. Và người phụ nữ có "gu" nhất, chính là người dám sống trung thực với chính mình.

Thông tin liên hệ AMERICANO COFFEE

Giờ hoạt động: 6:30 - 22:30

Facebook: https://www.facebook.com/americanocoffeecaoboi

TikTok: https://www.tiktok.com/@americanocoffee.caoboi

Hệ thống cửa hàng Americano Coffee:

Số 10 Hồng Đức, Phường Thủ Đức, TP.HCM (Thủ Đức cũ)

Số 240 Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM (Gò Vấp cũ)

Số 377 Nguyễn Oanh, Phường An Nhơn, TP.HCM (Gò Vấp cũ)

Số 409 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng, TP.HCM (Quận 2 cũ)

Số 99 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (Quận 9 cũ)

Số 01 Lê Văn Khương, Phường Thới An, TP.HCM (Quận 12 cũ)

Số 158 Đường 9, Phường Dĩ An, TP.HCM (Dĩ An, Bình Dương cũ)

Số 442 Đường 22/12, Phường An Phú, TP.HCM (Thuận An, Bình Dương cũ)

Số 47 Phan Trung, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai (Biên Hòa cũ)

Số 46-48 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ)

Số 437 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình, TP.HCM (Quận 9 cũ)

Số 38 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình, TP.HCM (Thủ Đức cũ)