Triệu phú tự thân 42 tuổi tiết lộ sự thật ‘giật mình’: 90% mọi người lãng phí quá nhiều tiền vào thứ này, không thay đổi sẽ bỏ lỡ nhiều mục tiêu quan trọng hơn

Trong hàng triệu gia đình trên khắp thế giới, những cuộc cãi vã xung quanh vấn đề tiền bạc là điều không thể tránh khỏi. Một người cảm thấy lo lắng, người còn lại thì dửng dưng. Một người vùi đầu vào tính toán chi tiêu tiết kiệm, người còn lại thì chi bất cứ thứ gì họ muốn.

Tiền bạc đã gây chia rẽ các gia đình. Nhưng trong cuốn sách mới của Ramit Sethi, ông đưa ra một kế hoạch để xây dựng tầm nhìn chung về tiền bạc, ngay cả khi các cặp đôi có quan điểm hoàn toàn khác nhau về tiền bạc.

Một phần quan trọng trong kế hoạch này là xem xét kỹ lưỡng thói quen chi tiêu của mỗi người. Ramit Sethi cho biết 90% những người ông từng trò chuyện lãng phí tiền nhiều nhất cho đồ ăn, bao gồm ăn nhà hàng hay gọi đồ ăn. Ông cho rằng đây là khoản có thể tiết kiệm cho mục tiêu quan trọng hơn.

Ramit Sethi là một triệu phú tự thân. Ông dẫn chương trình “How To Get Rich” của Netflix, là tác giả sách bán chạy nhất của New York Times và là người dẫn chương trình podcast “I Will Teach You To Be Rich”.

Sethi cho biết có nhiều lý do khiến con người không màng giá cả mà sẵn sàng chi cho những bữa ăn. Vì thực phẩm mang lại cảm xúc. Việc bỏ tiền ra không chỉ là đơn thuần là lấp đầy cơn đói, mà còn vì sự tiện lợi, cơn thèm nhất thời hoặc như một phần thưởng cho bản thân, v.v.

Việc theo dõi số tiền chi tiêu cho ăn uống bên ngoài khá phức tạp đối với các gia đình. Một trong hai có thể ăn trưa tại nơi làm việc. Người kia có thể đi ăn tối với bạn bè hàng tháng.

Vì vậy, để theo dõi khoản thu chi này, Ramit Sethi gợi ý có thể dùng một thẻ chung cho những khoản được tính là ăn bên ngoài. Bên cạnh đó, các cặp đôi phải hỗ trợ lẫn nhau để thay đổi thói quen tiêu phung phí.

“Trong thời gian xảy ra đại dịch, chúng tôi đã tìm thấy một người bán thịt giao hàng tận nhà. Đến nay chúng tôi vẫn tiếp tục đặt hàng hàng tháng. Chúng tôi để đông lạnh thịt vì vậy chúng tôi luôn có những miếng thịt ngon sẵn sàng để nấu vào mỗi tối trong tuần. Vì chúng tôi ăn tối ở nhà vào các tối trong tuần, nên chúng tôi không lo phải ăn ngoài vào cuối tuần”, một người tên Mary chia sẻ với Sethi.

Một người khác tên Lauren cho biết phần khó nhất của việc “kiêng” ăn ngoài là tìm cách tạo được bầu khí ở nhà giống như khi ở nhà hàng. Cô đã thay đổi thói quen bằng việc mời bạn bè về nhà góp đồ ăn chung. Điều này giúp tiết kiệm chi phí, thực phẩm tươi ngon và mang đến bầu không khí vui vẻ.

“Chúng tôi đã ăn ngoài ít nhất 5 đến 6 ngày một tuần. Bữa ăn duy nhất chúng tôi làm ở nhà là bữa sáng! Bây giờ, chúng tôi nấu ăn vào mỗi thứ Tư và chủ nhật. Chúng tôi ăn thức ăn thừa từ tối hôm trước, điều này giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tôi dành một phần để trả nợ thẻ tín dụng. Thật khó để nấu ăn và dọn dẹp sau một ngày dài, nhưng việc trả được nợ thật đáng giá”, Rosana chia sẻ.

Ramit Sethi nhấn mạnh điều quan trọng là thành thật về những khoản chi tiêu vô hình và chi tiêu quá mức của bạn. Hãy tự đặt những câu hỏi cho bản thân và đối phương như: Bạn đang chi tiêu quá nhiều vào việc gì? Bạn có thể cắt giảm ở đâu?

Bạn càng có nhiều cuộc trò chuyện cởi mở, trung thực về những điều này, bạn sẽ càng dễ dàng chi tiêu hợp lý.

Theo CNBC