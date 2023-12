Triệu Lộ Tư "copy" tạo hình xấu một thời của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng có bị "phong ấn" nhan sắc như đàn chị?

Trở lại với Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư đối mặt với không ít tranh cãi khi diễn xuất, chất lượng kịch bản lẫn phần hình ảnh đều có người khen, kẻ chê. Gần đây nhất, nữ diễn viên 9X còn khoe tạo hình mới, lần đầu tiên hóa thân trong xuyên suốt sự nghiệp của mình.

Trong loạt ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, cô nàng gây bất ngờ với khán giả với kiểu tóc trắng độc đáo, chưa từng có trong xuyên suốt sự nghiệp của cô. Phần tóc mới của Triệu Lộ Tư thu hút nhất ở phần "râu dế" bên cạnh màu sắc độc đáo này.

Triệu Lộ Tư diện tóc trắng

Tuy nhiên, kiểu tóc này lại khiến không ít cư dân mạng liên tưởng đến kiểu tóc trước đó của An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) trong An Lạc Truyện. Nữ diễn viên trong phim có phân đoạn khóc đến bạc đầu, sau đó cũng để kiểu "râu dế" tương tự. Thực chất từ lúc Thần Ẩn đang trong quá trình quay, Triệu Lộ Tư đã bị so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba vì kiểu dáng và màu tóc này.

Mái tóc của Triệu Lộ Tư gặp tranh cãi vì giống Địch Lệ Nhiệt Ba trước đó

Một số bài viết so sánh Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba

Mặt khác, tạo hình mới mẻ này cũng khiến Triệu Lộ Tư vấp phải một số bình luận trái chiều. Có khán giả cho rằng gương mặt cô quá "non trẻ", không gánh nổi phần tóc khó nhằn này. Trước đó ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị chê bai nhan sắc vì kiểu tóc thế này, thậm chí bị nhận xét "giả trân". Tuy nhiên, một số fan cho rằng đây là chi tiết cần thiết cho Thần Ẩn, vì A Âm đang bất tỉnh và chuẩn bị "tái xuất" cực mạnh. Nhìn chung, nhiều người khá mong đợi hình ảnh mới này của "thánh nữ xuyên không".