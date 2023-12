Sốc với dàn cast Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2: "Mỹ nhân gia thế khủng" thay Triệu Vy, cắt vai của Lâm Tâm Như?

Vào những năm 2000, bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt trở thành cơn sốt và là một trong những "tượng đài" ngôn tình đời đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Phim trở nên hot khỉ chờ dàn cast từ Hoàn Châu Cách Cách bước sang mà còn vì những lát cắt tình yêu đầy ngọt ngào lẫn đau thương trong đó. Giờ đây, Tân Dòng Sông Ly Biệt được cho là sắp sửa có phần 2!



Theo thông tin từ QQ, phần 2 của Tân Dòng Sông Ly Biệt sẽ có sự thay đổi "chóng mặt" về dàn nhân vật. Điều gây bất ngờ đầu tiên đó là 2 vai Lục Như Bình của Lâm Tâm Như và Đỗ Phi của Tô Hữu Bằng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, phim sẽ có một số nhân vật mới tham gia.

May mắn thay, vai Lục Y Bình từng do Triệu Vy đảm nhận vẫn còn, và được một nữ diễn viên đình đám tiếp nối ở Tân Dòng Sông Ly Biệt 2. "Mỹ nhân gia thế khủng" Hàn Tuyết là người được chọn, dù bình thường khí chất của cô khá nhẹ nhàng, không quá hợp với một vai có phần sôi nổi như Y Bình.

Hàn Tuyết được chọn đóng Lục Y Bình

Ngoài ra, QQ còn tiết lộ một số vai diễn khác đã tìm được diễn viên như Phương Du (bạn thân Lục Y Bình) sẽ do "mỹ nhân lười nhất showbiz" Dương Dung đóng. Vai Lục Nhĩ Kiệt - em trai út của đại gia đình họ Lục sẽ do La Vân Hi đảm nhận, dĩ nhiên là lấy thời điểm đã trưởng thành.

Dương Dung

La Vân Hi

Chưa dừng lại ở đó, Tân Dòng Sông Ly Biệt 2 còn có cả các nhân vật mới, bao gồm Đỗ Mặc Nghiên, Hà Hữu Lân, Lục Hinh Đồng lần lượt do Trương Tử Phong, Ngô Lỗi và Tưởng Y Y đóng. Hiện tại, quá trình ghi hình Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2 vẫn chưa xác định. Mặt khác, trang QQ cũng hi vọng một số cái tên của dàn cast gốc như Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ... sẽ trở lại với vai đặc biệt nào đó.