Triệu Lệ Dĩnh liệu có trở thành chủ nhân của giải Bạch Ngọc Lan?

Đối với Triệu Lệ Dĩnh, đây không phải là lần đầu tiên cô được đề cử, cô đã ba lần cố gắng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Bạch Ngọc Lan, và đây là lần thứ tư.

Thật đáng tiếc khi Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ thực sự giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Bạch Ngọc Lan cho nên lần đề cử này cũng bị soi xét rất nhiều.

“Tôi không còn hứng thú và khao khát như trước nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi” – cô nói.

Tại dạ tiệc Magnolia, Triệu Lệ Dĩnh trông rất tri thức và thanh lịch trong chiếc váy ống.

Sắc mặt Triệu Lệ Dĩnh quả thực đã cải thiện rất nhiều so với vẻ xanh xao và gầy trước đây, thay vào đó là thần thái trầm tĩnh điềm đạm, có lẽ đây chính là phong thái mà một nữ minh tinh 35 tuổi nên có.

Việc tăng cân khiến đôi má của Triệu Lệ Dĩnh hơi phúng phính, trông cô có phần nữ tính hơn.

Điều đáng nói, ngoài Triệu Lệ Dĩnh, các nghệ sĩ nhận được giấy chứng nhận lọt vào danh sách đề cử còn có Ân Đào, Ngô Việt…

Trong số rất nhiều ngôi sao lọt vào danh sách rút gọn, cuối cùng hầu hết họ sẽ trở thành người chạy đồng hành trong cuộc đua, không biết nghệ sĩ nào sẽ là “ngựa đua” mạnh nhất năm nay? Vẫn cần phải chờ xem.

Khi đối mặt với giới truyền thông, Triệu Lệ Dĩnh thẳng thắn nói rằng dù đã nhiều lần vào bảng đề cử và bị trượt, nhưng cô vẫn hy vọng sẽ giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay.

Quả thật, Triệu Lệ Dĩnh không còn trẻ nữa, dù đã 35 tuổi nhưng cô vẫn chưa giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Bạch Ngọc Lan.

“Cô ấy đã gặp phải một nút thắt trong sự nghiệp và cô ấy rất cần giải thưởng này”- đó là ý kiến nhận định của truyền thông.

Được biết, lý do Triệu Lệ Dĩnh lọt vào danh sách rút gọn của giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Bạch Ngọc Lan lần này là nhờ bộ phim The Wind Blows Pinellia (Gió thổi bán hạ). Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong phim khá vất vả, việc cuối cùng có giành được giải thưởng hay không còn tùy duyên may.

Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là "nữ thần cổ trang" nên quả thật rất ưa nhìn trong trang phục cổ trang.

Có lẽ, nếu Triệu Lệ Dĩnh sống ở thời cổ đại nhất định sẽ là tuyệt sắc giai nhân, dù sinh ra ở thế kỷ 21 nhưng thời gian vẫn không thể che giấu được sự sắc sảo của cô.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Hà Bắc, là nữ diễn viên có tiếng tại Trung Quốc.

Năm 2018, sự nghiệp và cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh có một sự thay đổi lớn, cô quyết định kết hôn với nam diễn viên nổi tiếng Phùng Thiệu Phong, điều này đã thay đổi cuộc đời của cô. Sau đó, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, danh tiếng của cô sụt giảm nghiêm trọng.

Hoặc vì nhiều lý do khác nhau mà cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 3 năm rồi hai người tuyên bố chấm dứt.

Điều gây tò mò là kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh dường như thăng hoa trở lại. Đây thực sự là một điều kỳ lạ.

Phải nói rằng Triệu Lệ Dĩnh là một nữ diễn viên rất giỏi, cả trong diễn xuất và cuộc sống, cô ấy đều rất tốt. Điều đáng tiếc duy nhất, với tư cách là một diễn viên, cô đã bước qua độ tuổi thanh xuân nhất của mình. Ở tuổi 35, cô phải đối mặt với hệ lụy là cơ thể và ngoại hình bị lão hóa, sự cạnh tranh khốc liệt trong làng giải trí khiến bất kỳ ai cũng có thể bị đẩy lùi về phía sau.

Là một trong những giải thưởng phim ảnh uy tín, Bạch Ngọc Lan qua nhiều năm đã nhận được rất nhiều sự tín nhiệm và yêu mến của công chúng. Người giành được cúp từ lễ trao giải này đều được công nhận về khả năng diễn xuất, đồng thời cũng là niềm tự hào vô cùng lớn trong sự nghiệp.