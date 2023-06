Thực hư vụ thảm họa tàu Titan đã được "tiên đoán" cách đây 25 năm

Thời điểm hiện tại, cả thế giới đều bàng hoàng và đau lòng trước thông tin chuyến tàu ngầm Titan thám hiểm, tham quan xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương gặp tai nạn, khiến 5 hành khách thiệt mạng. Tin tức khiến đạo diễn James Cameron - người từng có 33 lần tham gia các chuyến lặn tương tự để thu thập tư liệu làm phim Titanic phải lên tiếng xót xa.

Cho đến gần đây, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ lại một tập phim hoạt hình The Simpsons (Gia Đình Simpsons) được cho là có điểm tương đồng lớn với vụ thảm hoạ tàu Titan. Đáng nói, tập phim này đã ra mắt vào năm 1998, tức 25 năm về trước và khiến nhà sản xuất phải lập tức lên tiếng đính chính.

Theo New York Post, tập phim này là tập 19, thuộc mùa 9 của The Simpsons, trong đó 2 nhân vật Homer và Faribanks đã có chuyến thám hiểm đáy đại dương. Trong một cảnh phim, hai nhân vật bất ngờ phát hiện xác một con tàu đắm, ẩn sau trong đó là kho báu giá trị. Sau khi lấy một ít kho báu nhờ cánh tay máy của tàu lặn, phía Homer gặp sự cố do kẹt vào rặn san hô.

Lúc này mức oxy trong tàu cũng đã đến mức báo động, và Homer chỉ kịp phát tín hiệu cho bố trước khi bất tỉnh. May mắn là Homer đã được cứu và tỉnh dậy trên giường bệnh vài ngày sau đó.

Tập phim The Simpsons có vụ tàu ngầm tương tự

Việc tập phim The Simpsons vào năm 1998 có nhiều điểm giống với vụ thảm họa tàu Titan khiến khán giả bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên ngay sau đó, Mike Reiss - biên kịch kiêm nhà sản xuất của loạt phim đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định không có chuyện phim "tiên đoán" thảm hoạ. Đồng thời, Reiss giải thích rằng tập phim thực chất lấy cảm hứng từ dự án điện ảnh Crimson Tide (Thủy Triều Đỏ) có Denzel Washington đóng chính.



"Chúng tôi không dự đoán tương lai. Chúng tôi chỉ làm nhại theo bộ phim nổi tiếng kia và hơn 20 năm sau, thảm hoạ tương tự đã xảy ra mà thôi", Reiss cho biết. Vào tháng 7 năm trước, Mike Reiss từng là một trong những hành khách tham gia chuyến tàu lặn Titan tham quan xác tàu Titanic.

Nhà sản xuất Mike Reiss

Ông chia sẻ rằng ông đã... ngủ quên trong chuyến hành trình ấy, và đây cũng là chi tiết mà bà xã Denise của ông nghĩ rằng trùng hợp với tập phim The Simpsons.