Đạo diễn Titanic hối hận vì không cảnh báo tàu Titan dù biết trước thảm kịch sẽ xảy ra

Theo Yahoo, nhà làm phim Canada chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hôm 23/6: "Chúng tôi được xác nhận rằng có một vụ nổ lớn cùng lúc với thời điểm con tàu mất liên lạc. Một tiếng nổ lớn trên đầu thu sóng trong nước. Mất bộ tiếp sóng. Mất liên lạc. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Chiếc tàu ngầm đã nổ tung".

Đạo diễn James Cameron từng 30 lần lặn xuống nơi xác tàu Titanic bị đắm (Ảnh: EPA)

Đạo diễn sau đó đã gửi thư cho các đồng nghiệp hôm thứ 2, nói rằng chúng ta vừa mất đi một số người bạn. "Hiện tại, con tàu đã vỡ thành từng mảnh dưới đáy đại dương", ông viết trong thư.

James Cameron, người đã thực hiện hơn 30 lần lặn xuống xác tàu Titanic, cho biết ước gì mình đã cảnh báo về chiếc tàu lặn sớm hơn. Khi nghe tin OceanGate chế tạo tàu bằng sợi carbon tổng hợp và thân titan, đạo diễn đã nghi ngờ về tính an toàn của loại hình du lịch thám hiểm này.

"Tôi nghĩ đó là một ý tưởng kinh khủng. Tôi ước mình đã lên tiếng, nhưng tôi cho rằng ai đó thông minh hơn tôi, bạn biết đấy, bởi vì tôi chưa bao giờ thử nghiệm công nghệ đó, nhưng bề ngoài thì nó nghe có vẻ tệ hại'', James Cameron nói với Reuters.

Theo The New York Times, ngay khi nghe tin mất tích, ông Cameron đã chỉ trích mạnh mẽ Stockton Rush, Giám đốc điều hành của OceanGate vì chưa bao giờ chứng nhận chiếc tàu lặn du lịch đủ an toàn. Đạo diễn nhấn mạnh rằng ông Rush thường nói việc xin chứng nhận là một trở ngại cho sự đổi mới.

Phát ngôn của đạo diễn James Cameron được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo rằng các micrô bí mật dưới nước của Hải quân Mỹ đã phát hiện ra vụ nổ của tàu ngầm Titan vài ngày trước, nhưng thông tin này mới được công bố vào hôm 22/6.

Tàu lặn Titan của OceanGate (Ảnh: PA)

Các nạn nhân trên tàu lặn Titan (Ảnh: CNN)

Sáng 23/6, lực lượng Cảnh sát biển Mỹ xác nhận 5 người trên một chiếc tàu lặn bị mất tích đã chết trong một vụ nổ thảm khốc. Chuẩn Đô đốc John Mauger nói: "Sáng nay, một ROV từ tàu Horizon Arctic đã phát hiện ra xương đuôi của tàu lặn Titan cách mũi tàu Titanic khoảng 500m dưới đáy biển. ROV sau đó đã tìm thấy thêm các mảnh vỡ. Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong bộ chỉ huy thống nhất, các mảnh vỡ phù hợp với sự cố vụ nổ thảm khốc do áp suất cao. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình".



Tàu lặn Titan chở theo 5 người, bắt đầu chuyến tham quan xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương hôm 18/6 và mất tích cùng ngày. 5 người trên tàu lặn Titan đang mất tích gồm tỷ phú Anh Hamish Harding, chuyên gia Pháp Paul-Henri Nargeolet, nhà sáng lập OceanGate Expeditions Stockton Rush, doanh nhân Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai Suleman.