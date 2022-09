Triệt phá đường dây 'siêu' lãi nặng cho vay qua app

Cho vay nhanh gọn, không cần thế chấp và chỉ cần những thủ tục đơn giản để tiếp cận người cần vay - một đường dây cho vay "siêu" nặng lãi trên 2.000%/năm qua ứng dụng trên mạng, đã bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) triệt phá thành công. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang dự định vay lãi bằng các ứng dụng trên mạng không rõ nguồn gốc.

Hàng trăm trinh sát, chia thành 3 mũi tấn công vào sào huyệt của ổ nhóm cho vay "siêu" lãi nặng tại các tỉnh thành Lào Cai, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 58 đối tượng đã bị bắt và triệu tập trong đêm. Nhiều trang thiết bị, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng từ 1.500% đến 2.200%/năm đã bị thu giữ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lào Cai xác định đây là đường dây phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước. Các đối tượng đã thành lập Công ty công nghệ Funmobi, sử dụng 300 ứng dụng trên điện thoại di dộng, liên kết với gần 200 tiệm cầm đồ, công ty hỗ trợ cho vay tài chính . Sau đó tuyển dụng hàng trăm nhân viên, lập ra hàng chục website, group trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng. Chia ra các nhóm hoạt động, các đối tượng cầm đầu thường tập trung tại khu vực biên giới và sẵn sàng vượt biên chạy trốn khi bị phát hiện.

Hiện, cơ quan công an đã xác định được hơn 160.000 người dân trên khắp các tỉnh thành cả nước đã giao dịch vay tại các ứng dụng của nhóm đối tượng này, với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó có nhiều người vì không đủ khả năng trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con nên đã bị các đối tượng uy hiếp, bôi nhọ danh dự và để lại hậu quả nặng nề. Đặc biệt, nhiều người không liên quan nhưng vẫn bị các đối tượng thường xuyên gọi điện, xúc phạm.