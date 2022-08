Cảnh báo các chiêu thức lừa đảo vay tiền qua app chỉ bằng CCCD/CMND, thông tin cá nhân hay sổ tài khoản ngân hàng

1. Vay tiền qua app là gì?

Vay tiền qua app là hình thức vay khá phổ biến hiện nay. Dưới hình thức vay này, người dân không cần thế chấp, không cần tài sản đảm bảo, thay vào đó người vay chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (CCCD/CMND), sổ tài khoản ngân hàng...

Các giao dịch vay chủ yếu được thực hiện trực tuyến thông qua các website, các sàn giao dịch trực tuyến hoặc các ứng dụng trên điện thoại di động và bằng những thao tác hết sức đơn giản.

2. Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến khi vay tiền qua app

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với nhiều thủ đoạn khác nhau, thế nhưng mục đích chung là nhằm chiếm đoạt một số tiền nào đó. Dưới đây là một số chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo khi cho vay tiền qua app mà ai cũng nên biết:

2.1. Lừa đảo cho vay tiền qua app để chiếm đoạt tiền

Các đối tượng lợi dụng hình thức cho vay tiền app để thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản như: Yêu cầu thanh toán phí hồ sơ hoặc bảo hiểm khoản vay; Dụ dỗ vay tiền trên nhiều app, từ đó tạo ra nhiều khoản vay; Đăng ký vay nhưng không nhận được tiền mà vẫn mắc nợ;…

Cụ thể, với chiêu lừa đảo yêu cầu thanh toán phí hồ sơ hoặc bảo hiểm khoản vay, các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu khách hàng chuyển trước một khoản tiền để nộp phí hồ sơ hoặc bảo hiểm của khoản vay. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng phí, các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt số tiền này và chặn mọi liên lạc trong khi khách hàng chưa nhận được giải ngân.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng chiêu lừa đảo khách hàng đăng ký vay nhưng không giải ngân tiền vay mà vẫn mắc nợ. Những kẻ lừa đảo "tung ra" các lời mời gọi hấp dẫn, các chương trình vay hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Sau khi cung cấp cung cấp các thông tin và hoàn thành đăng ký khoản vay, khách hàng sẽ không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ bên cho vay, thế nhưng trên hệ thống quản lý đã có xác nhận về việc đăng ký vay.

Khi đến hạn, các đối tượng sẽ thực hiện nhắc nợ, thậm chí là đe dọa khách hàng phải trả nợ.

2.2. Lừa đảo cho vay tiền qua app với lãi suất "cắt cổ"

"Tín dụng đen" núp bóng app cho vay tiền cũng là chiêu trò phổ biến trong thời gian gần đây, đã có không ít người bị sập bẫy và phải gánh thêm một khoản tiền lãi vay lớn.

Các đối tượng mời gọi khách hàng đăng ký vay với những lời quảng cáo đầy thu hút như "vay tiền với thủ tục đơn giản, không cần giấy tờ", "vay tiền giải ngân trong 01 phút"… Theo đó, khách hàng chỉ phải làm các thủ tục đơn giản là đã có thể đăng ký vay tiền.

Theo đó, người vay phải thanh toán số tiền gốc ban đầu trong khoảng thời gian ngắn, tiền lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải ngân. Nếu "con nợ" không thanh toán được tiền gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên 1.570-2.190%/năm.

3. Dính bẫy lừa đảo vay tiền qua app, thì tố cáo ở đâu?

3.1 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết Đơn tố cáo

Khi không may trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo vay tiền qua app hoặc khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay đến cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2017, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm gồm:

- Cơ quan điều tra;

- Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

- Viện kiểm sát các cấp;

- Các cơ quan, tổ chức khác: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.

Như vậy, khi bị lừa đảo hoặc nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay đến một trong các cơ quan nêu trên để được giải quyết kịp thời.

3.2 Số điện thoại báo app vay tiền lừa đảo

Nạn nhân có thể gọi đến đường dây nóng của cơ quan Công an để tố giác tội phạm:

- Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng internet có thể trực tiếp gửi các đường link, tình huống lừa đảo trực tuyến hoặc nghi ngờ là lừa đảo đến địa chỉ:

+ Đường dây nóng 113 và trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ: https://www.facebook.com/ConganThuDo;

+ Đường dây nóng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 069.219.4053;

+ Trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam: https://canhbao.ncsc.gov.vn.

- Đối với người dân tại TP. Hồ Chí Minh: Số đường dây nóng là 08.3864.0508