Triệt phá đường dây cá cược, cờ bạc trực tuyến 10.000 thành viên, 'rửa' gần 1.800 tỷ đồng tại Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây cờ bạc trực tuyến quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến hành vi rửa tiền hơn 2,4 tỷ baht (1.800 tỷ đồng) thông qua các tài khoản “người trung gian” và nền tảng tiền số. Vụ việc diễn ra trong chiến dịch mạnh tay nhằm xóa sổ website cờ bạc “BANKKOK1688” - một trong những đường dây hoạt động tinh vi suốt thời gian qua.

Theo Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao, các vụ bắt giữ vừa được tiến hành, sau khi Tòa án Hình sự phê duyệt tổng cộng 18 lệnh bắt giữ. Đến nay, lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 nghi phạm, được xác định giữ vai trò then chốt trong việc vận hành và che giấu dòng tiền của hệ thống.

Thiếu tướng cảnh sát Siriwat Deepor, chỉ huy Phòng Điều tra Tội phạm Công nghệ cao số 1, cho biết website “BANKKOK1688” hoạt động trong khoảng một năm trước khi bị đánh sập. Trong thời gian này, trang đã thu hút hơn 10.000 thành viên, tạo ra doanh thu lên tới 200 triệu baht mỗi tháng.

Không chỉ dừng lại ở các hình thức cá cược đơn giản, hệ thống này cung cấp đa dạng dịch vụ từ xổ số, cá cược thể thao đến các trò chơi phổ biến như baccarat hay máy đánh bạc. Tất cả giao dịch được xử lý tự động thông qua tài khoản ngân hàng của người dùng, với sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ quản trị viên trong việc đăng ký và luân chuyển tiền.

Điều đáng chú ý là phương thức rửa tiền được tổ chức bài bản và tinh vi. Các điều tra viên xác định ít nhất 18 tài khoản ngân hàng được sử dụng để “làm nhiễu” dòng tiền. Tiền thu được từ hoạt động cờ bạc sẽ được chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian trước khi được chuyển đổi sang tiền số - một bước nhằm che giấu dấu vết tài chính.

Trong đó, một nghi phạm được cho là đã trực tiếp mở tài khoản giao dịch tài sản số, hoàn tất các bước xác minh danh tính, rồi bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát, bao gồm cả tài khoản ngân hàng và điện thoại, cho một đối tượng người Campuchia.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, tài khoản này đã nhận dòng tiền bất hợp pháp, sau đó được sử dụng để mua lượng tiền số trị giá khoảng 59 triệu baht. Số tài sản số này tiếp tục được chuyển ra các sàn giao dịch quốc tế, bao gồm Binance, nhằm gây khó khăn tối đa cho quá trình truy vết.

Danh tính 6 nghi phạm đã bị bắt giữ bao gồm các cá nhân giữ vai trò từ chủ tài khoản thụ hưởng đến người vận hành hệ thống chuyển tiền và gom dòng tiền. Họ bị bắt tại nhiều địa phương khác nhau như Bangkok, Ayutthaya, Prachuap Khiri Khan, Chai Nat, Phetchaburi và Sa Kaeo.

Giới chức Thái Lan cho biết cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng, với mục tiêu truy bắt toàn bộ các mắt xích còn lại trong đường dây, đồng thời siết chặt kiểm soát các hoạt động tài chính liên quan đến tiền số - lĩnh vực đang ngày càng bị lợi dụng trong các hoạt động phạm pháp xuyên quốc gia.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự biến tướng của các hình thức cờ bạc trực tuyến, khi chúng không chỉ dừng lại ở quy mô nội địa mà đã trở thành những mạng lưới tài chính ngầm, vận hành xuyên biên giới với mức độ tinh vi ngày càng cao.

Theo: Bangkok Post