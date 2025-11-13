Triệt phá đường dây buôn bán hơn 6 tấn pháo nổ

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ hoạt động xuyên tỉnh với thủ đoạn cực kỳ tinh vi trên không gian mạng.



Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 10, công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram để rao bán pháo nổ.

Cụ thể nhóm này lập hàng chục kênh với cả nghìn thành viên, hoạt động như một "chợ pháo ngầm", dùng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch.

Đỗ Minh Trí tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua điều tra, công an xác định, Đỗ Minh Trí (SN 2000, Hà Nội) là mắt xích trong đường dây. Qua khám xét nơi ở, ngành chức năng thu giữ hơn 56kg pháo nổ, 19kg thuốc pháo và 200m dây cháy chậm.

Từ lời khai của Trí, công an bắt Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982, Nghệ An) và Nguyễn Thị Lệ (SN 1988, Quảng Trị) người cung cấp hàng cấm và thu giữ 260kg pháo.

Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Sỹ Cường bị bắt giữ để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm (Ảnh: Công an cung cấp)

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Nguyễn Văn Tặng (35 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, trú tại TP.HCM), Nguyễn Sỹ Cường (28 tuổi, trú tỉnh Nghệ An), thu tổng cộng 510kg pháo nổ, 2 ô tô và một xe máy.

Từ ngày 7 đến 11/11, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về các tội Buôn bán hàng cấm và Vận chuyển hàng cấm.

Qua đấu tranh, cảnh sát làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỉ đồng, tương đương từ 6-7 tấn pháo nổ.