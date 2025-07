Triệt phá băng nhóm 150 tên chuyên dùng clip "nhạy cảm" tống tiền cán bộ, doanh nhân

Các đối tượng trong đường dây

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Trị (trước đây là Công an tỉnh Quảng Bình) vừa phát hiện một tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài, chuyên thu thập và dàn dựng hình ảnh, video nhạy cảm nhằm cưỡng đoạt tài sản qua không gian mạng.

"Nuôi khách" với hình ảnh "phụ nữ đơn thân", trẻ đẹp

Nhóm này gồm khoảng 150 đối tượng, do người nước ngoài cầm đầu, bắt tay với nhiều đối tượng người Việt. Chúng hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng - Campuchia, giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Với sự chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 26-2 đến 3-3, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan triệu tập, đấu tranh với 15 nghi phạm tại các tỉnh, thành phía Nam và Hà Tĩnh, vận động thêm 5 người ra đầu thú - mở đầu chuyên án bóc gỡ tổ chức tội phạm quy mô lớn này.

Các đối tượng liên quan trong tổ chức tội phạm xuyên biên giới nhắm vào người Việt để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản

Lực lượng chức năng Campuchia phối hợp truy bắt, bàn giao các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, nhóm tội phạm này chia thành nhiều bộ phận hoạt động chặt chẽ, như: tìm kiếm thông tin mục tiêu, tạo lòng tin (gọi là "nuôi khách"), cắt dựng clip nhạy cảm, tống tiền và rửa tiền.

Chúng mua hoặc khai thác dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, doanh nhân… rồi lập các tài khoản Facebook, Zalo "ảo" với ảnh đại diện là phụ nữ trẻ, độc thân, ngoại hình thu hút.

Khi đã kết nối được với mục tiêu, các đối tượng "nuôi khách" dùng lời lẽ tình cảm để dẫn dụ, gợi mở chuyện thân mật nhằm khai thác ảnh, video riêng tư. Sau đó, nhóm "sản xuất nội dung" sẽ cắt ghép, chỉnh sửa để tạo các clip nhạy cảm.

Tiếp theo, nhóm "tống tiền" ra tay. Chúng gửi clip kèm lời đe dọa sẽ phát tán nếu nạn nhân không chuyển tiền. Không ít người do lo sợ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, công việc nên đã chuyển hàng tỉ đồng, chấp nhận bị khống chế thời gian dài mà không dám trình báo.

Giao dịch gần 300 tỉ đồng, rửa tiền bằng USDT

Sau nhiều tháng điều tra, Ban Chuyên án đã xác định cụ thể cấu trúc tổ chức, vị trí các mắt xích, thủ đoạn và phương thức hoạt động của đường dây.

Đại tá Lê Văn Hóa - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - Trưởng Ban chuyên án (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo phá án tại khu vực biên giới Campuchia.

Các "tổ trưởng" phải báo cáo kết quả hoạt động hằng ngày cho người cầm đầu. Trong đó, nhóm "đối soát dòng tiền" chịu trách nhiệm kiểm tra tiền đã chuyển đến, cung cấp tài khoản ngân hàng và tiến hành rửa tiền bằng cách đổi sang tiền điện tử USDT.

Trong tổng số 20 tài khoản ngân hàng liên quan, bước đầu công an xác định 11 tài khoản nhận gần 300 tỉ đồng từ các nạn nhân trên khắp cả nước.

Từ ngày 6 đến 7-4, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia cùng lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây tại TP Bavet.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản"; khởi tố 25 bị can liên quan tội danh này. Công an cũng đã khởi tố 1 bị can về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Cảnh báo thủ đoạn tinh vi, không để "sập bẫy" Theo cơ quan chức năng, đây là một đường dây có tổ chức, chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, khai thác tối đa các lỗ hổng về thông tin cá nhân, tâm lý e ngại của nạn nhân để trục lợi. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, đánh vào sự tò mò, yếu tố nhạy cảm và tâm lý sợ bị lộ bí mật. Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức.... cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm; hạn chế kết bạn, trò chuyện với tài khoản lạ. Khi nghi ngờ bị uy hiếp, cần trình báo sớm để được hỗ trợ, tránh tiếp tay cho tội phạm bằng cách chuyển tiền.