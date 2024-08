Triển lãm giáo dục Thụy Sĩ 2024

Nơi đây cũng là cái nôi đào tạo những nhà quản lý ngành Dịch vụ hàng đầu thế giới và hầu hết các khách sạn lớn trên thế giới đều được quản lý và điều hành bởi những nhà quản lý tốt nghiệp ở Thụy Sĩ. Nếu như chúng ta đánh giá chất lượng đào tạo qua công thức trường công hay trường tư thì đặc biệt tại Thụy Sĩ việc tổ chức hệ thống đào tạo và tiêu chí giảng dạy được vận hành theo quy tắc tiên quyết đó là chất lượng là ưu tiên hàng đầu dù là trường công hay tư.

Hệ thống giáo dục phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tại Thụy Sĩ cực kỳ nổi tiếng với chất lượng đã được khẳng định tuyệt đối nổi trội và ưu tú trong mọi khía cạnh. Các trường Trung học nội trú (Boarding Schools) tại Thụy Sĩ là nơi cho ra đời những thế hệ học sinh xuất sắc với nền tảng vững vàng và mối quan hệ quốc tế đa dạng.

Bạn có biết là chương trình IB (International Baccalaureate) hay còn được biết đến là Tú tài Quốc tế được tạo ra ở Thụy Sĩ vào năm 1968, hiện nay chương trình IB đang được giảng dạy trên 157 quốc gia với 5.175 trường học trên toàn thế giới và có rất nhiều trường tại Việt Nam cũng đang đưa chương trình này vào giảng dạy.

Bạn có biết đất nước chỉ với khoảng 8 triệu dân này có đến 2 trường Đại học nằm trong số 20 trường Đại học tốt nhất thế giới (QS Ranking).

Tháng 9 năm nay, vượt qua khuôn mẫu của các hoạt động triển lãm giáo dục thường niên, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ tại tp. Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện Swiss Education Fair 2024. Đây là sự kiện mang đất nước Thụy Sĩ đến gần bạn nhất có thể thông qua các hoạt động chuyên biệt và đặc trưng với sự góp mặt của các trường Đại học / Học viện / Trường trung học nội trú cùng các thương hiệu nổi tiếng và đơn vị liên quan.

Đây là cơ hội duy nhất trong năm dành cho quý phụ huynh và các em học sinh khám phá di sản Giáo dục, Văn hóa và Ẩm thực Thụy Sĩ bên cạnh cơ hội: Chinh phục các suất học bổng hấp dẫn của các trường (Học bổng áp dụng có điều kiện), trao đổi trực tiếp cùng Đại diện các trường hàng đầu Thụy Sĩ, tìm hiểu các yếu tố làm nên Thương hiệu, văn hóa và ẩm thực Thụy Sĩ, gặp gỡ trực tiếp Đại sứ quán Thụy Sĩ / Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ và gặp gỡ các chuyên gia đầu ngành hỗ trợ bạn định hướng tương lai.

Đăng ký tham dự ngay hôm nay để nhận về bộ quà tặng hấp dẫn (Quà tặng có giới hạn). Đăng ký tham gia tại đây: https://swisseducationfair.vn/

Tại Hà Nội, thời gian từ 14:00 đến 18:00, Thứ Bảy, ngày 07/09/2024 tại khách sạn Movenpick Hanoi, 83A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian từ 14:00 đến 18:00, Chủ Nhật, ngày 08/09/2024, địa điểm tại khách sạn Caravelle Saigon, 19 - 23 Công Trường Lam Sơn, Quận 1.



Các trường tham dự: Glion, Les Roches, EHL Hospitality Business School (EHL), Swiss Hotel Management School (SHMS), Hotel Institute Montreux (HIM), César Ritz Colleges Switzerland (CRCS), Culinary Arts Academy Switzerland (CAAS), Schweizerische Hotelfachschule Luzern (SHL), Business and Hotel Management School (B.H.M.S.), Vatel, Brillantmont International School, Lyceum Alpinum Zouz, Ecole Lemania, Swiss Boarding Schools Disentis & Zurich, University of Zurich, EU Business school.

Đối tác: Swissnex, Swiss International Air Lines, Switzerland Tourism

Thông tin liên hệ:

Website: swisseducationfair.vn

Facebook: https://www.facebook.com/swisseducationfairvietnam/

Tổng đài miễn phí: 1800 6710