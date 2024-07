Nam sinh nhận học bổng toàn phần trường Đại học Top đầu châu Á nhờ loạt bí kíp đơn giản mà hữu hiệu

Trí Tâm nhận học bổng toàn phần từ UNIST - Top 3 trường Đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực pin thứ cấp

Vạch rõ kế hoạch săn học bổng và đi du học sớm

Đối với Trí Tâm, săn học bổng giúp em giảm áp lực tài chính, nhờ đó có nhiều thời gian và tâm trí để tập trung vào việc học. Bên cạnh đó, nếu học bổng có hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu, em sẽ có thêm cơ hội tham gia các dự án khoa học hoặc nghiên cứu chuyên sâu. Nhiều học bổng còn có chương trình trao đổi giữa các nước, tạo ra cơ hội mở rộng hiểu biết và học hỏi từ môi trường quốc tế đa dạng.

Có nhiều lý do khiến Trí Tâm chọn Hàn Quốc mà không phải các quốc gia khác như Mỹ, Đức, Anh, Nhật Bản, Singapore,... Đầu tiên, Hàn Quốc có nền văn hóa mang nhiều nét tương đồng với Việt Nam, giúp việc học tập cũng như sinh hoạt trong cuộc sống của du học sinh thuận lợi hơn.

Thứ hai, chi phí ở "đất nước kim chi" khá tiết kiệm, thấp hơn nhiều so với các nước phương Tây hay Singapore. Hơn thế nữa, cơ hội việc làm và mức thu nhập tại Hàn Quốc lại không hề thua kém.

Riêng với UNIST, Trí Tâm bật mí trường không yêu cầu cao về chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là SAT, mà chỉ cần chứng chỉ IELTS. Dù chỉ sở hữu IELTS 6.0, Trí Tâm ghi điểm bởi điểm GPA 9.6 cùng bộ sưu tập giải thưởng ấn tượng như: Giải Ba kì thi học sinh giỏi quốc gia "Tin Học", Huy chương vàng Olympic Duyên Hải Bắc Bộ, Huy chương vàng môn Tin học "Olympic Chuyên Khoa Học Tự Nhiên", Giải Nhất cuộc thi Olympic Tin Học Miền Trung, Giải nhì kỳ thi ICPC Quốc Gia, Giải Ba môn Tin Học kì thi chọn học sinh giỏi lớp 10,...

Trí Tâm và thành tích học tập, thi cử đáng ngưỡng mộ

Từng là học sinh lớp chuyên Tin - Trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Trí Tâm chọn ngành Khoa học máy tính (Computer Science Engineering). Với ngành học này, Tâm nhận học bổng toàn phần bao gồm 100% học phí và hỗ trợ tài chính để mua sách, tài liệu học tập,... cũng như trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng.

Chinh phục học bổng nhờ hồ sơ chỉn chu và màn phỏng vấn gãy gọn

Quá trình "săn" học bổng của nam sinh Hà Nội gồm 2 vòng - vòng nộp hồ sơ và vòng phỏng vấn. Ở vòng hồ sơ, Trí Tâm chuẩn bị đầy đủ giấy chứng nhận và tham gia đạt giải các cuộc thi, thành tựu nổi bật trong học tập, chứng nhận tham gia hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu của giáo viên, bài viết luận và chứng minh tài chính,... Tất cả mọi thủ tục đã hoàn thiện vô cùng gấp rút trong 1 tuần với sự hỗ trợ chuyên nghiệp của công ty Du học Atlantic.

Vượt qua vòng hồ sơ, Trí Tâm khá hồi hộp, lo lắng với vòng phỏng vấn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn luyện phỏng vấn liên tục hơn 3 tháng của các chuyên gia tư vấn du học tại Atlantic, khả năng trình bày, diễn đạt của em cải thiện rõ rệt.

Trí Tâm hào hứng chia sẻ: "Thầy cô tại Atlantic đã gợi ý những dạng câu hỏi thường gặp cùng cách trả lời giúp ăn điểm tối đa. Và khi vào phỏng vấn, có khoảng 80% câu hỏi đã được chuẩn bị trước đó cùng thầy cô khiến em tự tin, nhờ đó vòng thi này diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Hội đồng tuyển sinh đã hỏi khoảng 6 - 7 câu trong 10 phút, bao gồm câu hỏi giới thiệu bản thân, mục tiêu học tập. Ngoài ra, có một số câu hỏi khó nhằn khác như: cách vượt qua khó khăn, mục tiêu cao nhất sau khi tốt nghiệp Đại học,..."

Em cũng chia sẻ thêm: "Sau khi ra trường, em hy vọng có thể ở lại Hàn Quốc làm việc trong vài năm để vững chuyên môn, có tài chính tốt rồi về Việt Nam, tiếp cận các vùng quê còn khó khăn. Em mong muốn mang công nghệ tiên tiến tới với người dân, giúp cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn".

Nói về việc làm thế nào để có học bổng cao, Trí Tâm bày tỏ: "Để chắc chắn lụm được học bổng cao, ngoài việc cố gắng đạt được các thành tích học tập xuất sắc, hoạt động ngoại khóa ấn tượng thì các bạn nên chọn lựa trung tâm tư vấn du học uy tín để được hỗ trợ chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất về mọi mặt, cũng như giúp kiểm soát mọi thông tin quan trọng và luyện phỏng vấn cẩn thận, chu đáo nếu như các bạn và gia đình chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc apply học bổng du học."

Trí Tâm và gia đình tư vấn hồ sơ và lộ trình du học tại Du học Atlantic

Hiểu rõ những thế mạnh và hạn chế trong hồ sơ của con và chưa có kinh nghiệm trong việc tự xin học bổng, gia đình Trí Tâm đã chọn phương án tìm kiếm các công ty du học để nhận sự giúp đỡ và biết đến Du học Atlantic do người thân, bạn bè giới thiệu.

Với bề dày 21 năm kinh nghiệm tư vấn du học quốc tế và đào tạo ngoại ngữ, thành công đưa hơn 20.000 học sinh du học các nước Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tây Ban Nha,… với hơn 3.500 học sinh đạt học bổng các trường danh tiếng trên thế giới với các gói học bổng từ 30% - 50% - 100% học phí, Trí Tâm cùng gia đình đã chọn lựa Atlantic là đơn vị hỗ trợ em trên hành trình chinh phục học bổng.

Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là bạn không bao giờ dừng lại

"Make the best become better" (Tạm dịch là: Làm cho điều tốt nhất trở nên tốt hơn) là câu nói của thầy giáo cũ đã truyền động lực cho Trí Tâm vượt qua mọi khó khăn. Câu nói cũng như nhắn nhủ em không bao giờ được kiêu ngạo hay nghĩ mình đang làm tốt nhất. "Em sẽ luôn cố gắng cải thiện bản thân, tin tưởng vào phiên bản tốt hơn", nam sinh Hà Nội nhấn mạnh.