Đại học Quốc gia Úc cùng dàn 15 giáo sư sang Việt Nam tìm kiếm chủ nhân học bổng 800 triệu

Đại học Quốc gia Úc (ANU) - Ngôi trường với tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao hàng đầu Úc

Australian National University (ANU) hay còn gọi là Đại học Quốc gia Úc - nằm trong Top đầu Group of Eight (Top 8 Đại học hàng đầu Úc) và là ngôi trường duy nhất được thành lập bởi Chính phủ Úc. Với chất lượng giảng dạy Top 3 Úc và Top 10 thế giới, không có gì ngạc nhiên khi ANU đứng Top đầu tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại Úc.

ANU rất chú trọng về cơ sở vật chất khi được đầu tư hàng trăm triệu đô cùng hệ máy tính hiện đại nhất Nam bán cầu. Đặc biệt, đây là đại học duy nhất cam kết 100% kí túc xá cho sinh viên - điều không có ở trường Đại học Úc nào khác.

ANU - Đối tác thân thiết của ISC Education

ANU nằm tại Canberra - Thủ đô, trung tâm chính trị của Úc. Với lợi thế của vùng Regional, Canberra mang lại nhiều chính sách hấp dẫn hơn hẳn các thành phố lớn khác: chi phí sinh hoạt rẻ hơn 2/3 so với Sydney, Melbourne; visa làm việc tại Úc sau tốt nghiệp 3-4 năm; cơ hội việc làm cùng mức lương cao nhất Úc… Vậy nên ANU sẽ là lựa chọn du học hàng đầu của sinh viên Việt Nam trong năm 2025.

ANU INFORMATION DAY - Sự kiện lớn nhất 2024 của ANU

Tháng 8 này, ANU cùng ISC Education tổ chức ANU INFORMATION DAY - một trong những sự kiện du học lớn nhất 2024 của Đại học Quốc gia Úc. Lần đầu tiên một trường đại học Top đầu Úc cùng với 15 giáo sư, giảng viên 7 khoa sang Việt Nam, hứa hẹn mang đến trải nghiệm du học thực tế nhất, giúp sinh viên Việt Nam tối ưu cơ hội du học và làm việc tại Úc.

Đông đảo phụ huynh, học sinh tham dự ANU INFORMATION DAY

Dàn giáo sư, giảng viên đầu ngành nào tại ANU sẽ tới Việt Nam?

Cùng ISC Education tìm hiểu dàn khách mời 15 giáo sư, giảng viên từ 7 Khoa ngành sẽ có mặt tại ANU INFORMATION DAY nhé:

Khoa Luật - Nicole King

Khoa Khoa học - Camilla De lesu

Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội - Cathie Gough

Khoa Sức khỏe và Y học - Chami Samarasekara

Khoa Châu Á và Thái Bình Dương - Jay Prentice

Khoa Kinh doanh & Kinh tế - Jonty Hall & PhD Vinh Lu

Khoa Kỹ thuật, Máy tính và Không gian mạng - Rittwick Visen

Đặc biệt, Đội ngũ Tuyển sinh (Admission Team) của ANU sẽ trực tiếp đánh giá và hướng dẫn xây dựng hồ sơ săn học bổng.

Dàn khách mời chất lượng của ANU tại ANU INFORMATION DAY

Chuỗi đặc quyền ANU mang đến ANU INFORMATION DAY

Các bạn khi đến ANU INFORMATION DAY sẽ được tham gia lớp học thử ngành Marketing cùng Giáo sư Vinh Lữ (Director - Research School of Management) với chủ đề "Job Ready...? Preparing for an uncertain world - Ứng dụng AI trong Marketing, SEO". Đây là cơ hội đáng mong chờ để được trải nghiệm phương pháp giảng dạy & chất lượng đào tạo của ngôi trường TOP đầu Úc ngay tại Việt Nam.

Đến với ANU INFORMATION DAY, chắc chắn không thể bỏ lỡ suất học bổng 25%. ANU cực kì ưu ái sinh viên Việt Nam khi học bổng này hoàn toàn được xét duyệt tự động, không viết luận, chỉ xét GPA. Chắc chắn đây sẽ là một trong những học bổng hot không thể bỏ qua nếu có ý định săn học bổng du học Úc.

Mentor 1:1 cùng giáo sư tại ANU INFORMATION DAY

Với việc lần đầu tiên đưa công nghệ thực tế ảo và triển lãm 3D về Việt Nam, các bạn sẽ được tham quan ngôi trường hiện đại nhất Canberra ngay tại sự kiện. Ngoài ra, tất cả những bạn tham dự ANU INFORMATION DAY sẽ được tặng Voucher Application fee trị giá 2 triệu đồng cùng với rất nhiều phần quà siêu xinh của trường.

Thông tin sự kiện ANU INFORMATION DAY

ANU INFORMATION DAY sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về sự kiện:

- TP. HCM | 13:00 - 17:00 || Thứ bảy, 03/08/2024 - New World Saigon Hotel, 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1

- Hà Nội | 13:00 - 17:00 || Chủ Nhật, 04/08/2024 - Hotel du Parc, 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng

Link đăng ký sự kiện: https://bom.so/NvtOJA

Du học Úc - chọn ISC Education

ISC Education là công ty tư vấn du học cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện & hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ bất cứ bậc học nào. Bên cạnh đó, ISC Education có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ & uy tín với hầu hết các tổ chức giáo dục quốc tế, trong đó có Đại học Quốc gia Úc. Rất nhiều ISC Members đã thành công săn học bổng giá trị cao từ ANU. Khi nộp hồ sơ du học ANU qua ISC, các bạn sẽ được nhận đầy đủ những hỗ trợ từ ISC Experts 30+ năm kinh nghiệm. Đặc biệt, tất cả dịch vụ đều hoàn toàn miễn phí:

Cập nhật mọi thông tin du học nhanh nhất - chính xác nhất.

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ apply học bổng 25% ANU.

Trải nghiệm các chương trình dành riêng ISC Members: Visa Care, SOP Clinic, IELTS Workshop, Pre-departure Briefing…

ISC Education tư vấn lộ trình du học từ A-Z

Vậy nên, nếu muốn trở thành du học sinh tương lai của ngôi trường Top đầu Úc, hãy liên hệ ngay ISC Education, đại diện tuyển sinh chính thức của ANU tại Việt Nam & tham dự ANU INFORMATION DAY vào tháng 8.2024 nhé!