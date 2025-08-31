Mới đây, Shuhua đã khiến cả mạng xã hội phải chấn động khi mặc cổ phục Trung Quốc. Mỹ nhân nhóm i-dle vốn luôn được nhớ đến với hình ảnh hiện đại và sang chảnh của một idol nổi tiếng. Thế nhưng lần này, cô lại bất ngờ hóa thân mỹ nhân cổ đại. Và rồi, ai nấy đều không thể tin vào mắt mình khi Shuhua hợp với concept cổ trang một cách không tưởng.

Tạo hình cổ trang của Shuhua gây chấn động mạng xã hội.

Trên theqoo - một nền tảng cộng đồng trực tuyến lớn tại Hàn Quốc, nhiều người đã dành những lời khen có cánh cho Shuhua. Họ nói rằng cô nàng mang vẻ đẹp ấn tượng vô cùng. Thậm chí, có người còn bảo Shuhua rất giống với nhân vật Tiểu Long Nữ, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp 2026 do mỹ nhân sinh năm 2000 đóng chính.

Cho những ai chưa biết, Tiểu Long Nữ là vai diễn kinh điển gắn liền với tên tuổi của Lưu Diệc Phi. Qua màn thể hiện của nữ minh tinh, một nàng Tiểu Long Nữ vừa mang đậm phong thái nữ hiệp, lại vừa có khí chất không vướng bụi trần hiện lên trước mắt khán giả.

Cô nàng được nhận xét là hợp đóng Tiểu Long Nữ, vai diễn kinh điển gắn liền với tên tuổi của Lưu Diệc Phi.

Đối với việc Shuhua đóng Thần Điêu Đại Hiệp bản mới, dĩ nhiên đó chỉ là một mong ước từ fan mà thôi. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng mong ước này cũng có cơ sở, khi mà Shuhua cho thấy bản thân hoàn toàn có đủ tiềm năng để dấn thân vào lĩnh vực phim ảnh và xuất hiện trong những dự án cổ trang.

Tất nhiên, không chỉ netizen Hàn mà cả nhiều netizen Việt cũng mê mệt mỹ nhân cổ trang Shuhua. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Lướt trên X ngang qua tưởng đóng phim hớn hở gần chết, xong mới biết hóa ra là Vlog ạ. Xinh cỡ này mà vào phim thì ối dồi ôi mỹ nhân. - Chị này nhẹ nhàng, ngọt ngào, cảm giác ấm áp, có nét hợp đóng phim với làm mẫu hơn là ca sĩ Kpop ấy. - Tiên tử hạ phàm hay gì vậy trời. - Cô này hồi mới debut tui không đánh giá cao lắm vì nét cũng không gọi là chuẩn, nhưng để ý 1 thời gian sau sẽ thấy đẹp. Lướt trúng mấy video sân bay nhìn cô sáng, nổi bần bật cả một vùng, đích thực là đẹp nổi nhất nhóm (lý do cô là người Đài nhưng là visual từ hồi đầu debut), cả da lẫn dáng đều đẹp và có nét thơ của các mỹ nhân. - Không bàn đến makeup thì mặt mộc em này cũng có nét thanh thuần, cổ điển, đóng cổ trang chắc chắn sẽ hợp tạo hình. Còn diễn xuất lẫn độ ăn hình khi lên phim ra sao thì chưa biết do chưa diễn xuất. - Hợp đóng Tiểu Long Nữ nè. - Vibe bạch nguyệt quang thì cô là thần.

Xem thêm một vài hình ảnh đẹp của Shuhua với phong cách cổ trang Trung Quốc: